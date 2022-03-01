YouTube заблокировал каналы, связанные с RT и Sputnik по всей Европе. Блокировка, как следует из сообщения европейского офиса YouTube, начинается немедленно. Ранее Роскомнадзор пытался добиться от YouTube снятия ограничения с каналов РБК, «Звезда» и Sputnik, но сервис не отреагировал. Ведомство может счесть это цензурой, поэтому есть риск того, что в России будет ограничена скорость доступа к YouTube (как сейчас происходит с Facebook и Twitter), либо в качестве ответной меры этот сервис будет заблокирован.

Компания Microsoft перестала показывать в персонализированной ленте новостей (в том числе на сайте MSN.com) контент изданий RT и Sputnik, удалила приложения RT из своего магазина приложений, снизила позицию RT в поисковой выдаче Bing и запретила RT и Sputnik размещать рекламу в этом поисковом сервисе.

Netflix заявил, что с 1 марта не будет транслировать 20 российских телевизионных каналов. В конце декабря 2021 года Netflix был внесён Роскомнадзором в реестр аудиовизуальных сервисов, а они обязаны соблюдать законы РФ в сфере СМИ. В частности, с 1 марта такие сервисы должны обеспечить бесплатную трансляцию российских телеканалов. За нарушение этого требования предусмотрены различные меры ответственности, в том числе блокировка на территории РФ.


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