Россияне нашли отличное место для покупки iPhone. Сетевые ритейлеры больше не в почете



Площадки с бесплатными объявлениями отчитались о продажах подержанных смартфонов. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, по итогам первого квартала 2023 года продажи б/у-шных iPhone существенно взлетели по сравнению с тем же периодом 2022 года. Например, «Авито» сообщает о трехкратном росте, при том, что в целом смартфоны стали покупать чаще всего на 18%. Смартфоны Apple составляют 59% от всех продаж смартфонов на площадке. В среднем россияне покупают недорогие iPhone, примерно за 21 тысячу рублей.



«Юла» предоставляет похожие данные. В категории «Мобильные телефоны» продажи iPhone составили 39,6%, а на втором месте расположились девайсы Samsung Galaxy с долей в 13,3%.



Эксперты отмечают, что покупатели в целом стали гораздо чаще обращаться за новыми смартфонами на площадки объявлений, чем в ритейл и сетевые магазины. Это происходит и при поиске новых устройств, а не только подержаных. Средний чек покупки смартфона в России снизился на 23% — сейчас он составляет 22 000 рублей, что гораздо меньше, чем в тот же период прошлого года.



По словам экспертов, опрошенных «Коммерсантом», в РФ формируется новая реальность: россияне постепенно перестают воспринимать классифайды как площадки для продажи старого хлама и заходят туда гораздо чаще, чем раньше. Как результат, доля классифайдов в продажах смартфонов быстро растет, и преобладают на них продажи iPhone.

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