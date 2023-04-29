Россияне нашли отличное место для покупки iPhone. Сетевые ритейлеры больше не в почете

Олег

iPhone


Площадки с бесплатными объявлениями отчитались о продажах подержанных смартфонов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, по итогам первого квартала 2023 года продажи б/у-шных iPhone существенно взлетели по сравнению с тем же периодом 2022 года. Например, «Авито» сообщает о трехкратном росте, при том, что в целом смартфоны стали покупать чаще всего на 18%. Смартфоны Apple составляют 59% от всех продаж смартфонов на площадке. В среднем россияне покупают недорогие iPhone, примерно за 21 тысячу рублей.

«Юла» предоставляет похожие данные. В категории «Мобильные телефоны» продажи iPhone составили 39,6%, а на втором месте расположились девайсы Samsung Galaxy с долей в 13,3%.

Эксперты отмечают, что покупатели в целом стали гораздо чаще обращаться за новыми смартфонами на площадки объявлений, чем в ритейл и сетевые магазины. Это происходит и при поиске новых устройств, а не только подержаных. Средний чек покупки смартфона в России снизился на 23% — сейчас он составляет 22 000 рублей, что гораздо меньше, чем в тот же период прошлого года.

По словам экспертов, опрошенных «Коммерсантом», в РФ формируется новая реальность: россияне постепенно перестают воспринимать классифайды как площадки для продажи старого хлама и заходят туда гораздо чаще, чем раньше. Как результат, доля классифайдов в продажах смартфонов быстро растет, и преобладают на них продажи iPhone. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

+525
pincher
Самое распространённое место всегда была и будет горбушка🤣🤣🤣
29 апреля 2023 в 16:43
#
tellurian
+5066
tellurian pincher
Для Москвы да. Ещё Савеловский
29 апреля 2023 в 19:52
#
+232
Fantomas99
раньше тоже покупал на avito и попадались хорошие модели, но потом со временем пошли аппараты с полудохлыми батареями. То есть, если раньше люди(в хорошее время) апгрейдились чуть ли не каждый год, то сейчас раз в 3-4 года. Вынужден был в итоге пересесть на android.
29 апреля 2023 в 17:38
#
+553
law Fantomas99
Недавно брал xs в илеале за 16к он с 2019 года и батарея 86% держит очень хорошо
29 апреля 2023 в 18:39
#
+553
law law
Xr тоесть
29 апреля 2023 в 18:39
#
–292
xtcxtc
пиндософон уже по факту это поддержка нацизма на усраине...вы отдаете бабки огрызку, они отдают налоги баде. бадя тратит бабки на припасы хрякам, гибнут мирные люди....
Вчера в 22:11
#