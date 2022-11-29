Россияне нашли отличную замену маркетплейсам и активно переходят на неё



Жители России всё чаще предпочитают совершать покупки не на сайтах или маркетплейсах, а в мессенджерах. Об этом сообщают «Ведомости».



Согласно источнику, в России стремительно растет популярность покупок в мессенджерах, вроде Telegram и WhatsApp. Например, только в ноябре 2022 года около 40% россиян купили что-то в этих приложениях. Если говорить конкретнее, то примерно 29% совершали покупки через WhatsApp, а 11% — через Telegram. При этом в 2021 году на продажи в мессенджерах приходилось всего около 1-2% от всего рынка социальной коммерции.



Эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают, что такая тенденция связана с блокировкой в России двух популярных соцсетей Цукерберга — в частности, известного сервиса для фотографий. Его дневная аудитория уменьшилась на 80,8%, при этом у Telegram данный показатель вырос на 70,6%.



Мессенджеры считаются довольно удобным местом для продажи товаров, однако возможности роста в этом отношении пока ограничены. Дело в том, что продавцу в том же Telegram довольно сложно доверять, поскольку на платформе очень распространено мошенничество. То же самое касается и WhatsApp.