Россияне нашли отличную защиту от мошенников и массово переходят на неё

Олег

Мошенники


Россияне активно устанавливают сервисы и приложения для фильтрации входящих звонков. Об этом пишут «Ведомости».

Согласно источнику, за последний год количество пользователей различных фильтров звонков и определителей номеров существенно увеличилось и продолжает расти. Например, определитель номера от «Мегафона» уже подключили около 6,5 млн клиентов, тогда как год назад он был лишь у 1 млн.

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Тенденцию подтверждает «Тинькофф»: голосового ассистента Олега тоже используют примерно 6,5 млн человек, при этом треть клиентов включили его в 2023 году. Приложение Kaspersky Who Call скачали более 5 млн человек, определитель номера от «Яндекса» тоже стали включать на 30% чаще. Сервис «Защитник» от МТС также вырос на 30%.

Основное предназначение определителей номера и голосовых ассистентов — защитить пользователя от звонков мошенников. Обычно сервисы либо показывают дополнительную информацию о звонящем, либо отклоняют подозрительные звонки, либо «отвечают» на них сами, транскрибируя содержимое беседы. 

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Источник:
Ведомости
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Комментарии

ierom
+41
ierom
панацеи нет... спамеры и мошенники не дремлют)) А вот интересно, если установить и Касперского и Яндекс, они не будут конфликтовать. Или надо одного кого то установить?
2 часа назад в 11:54
#
tellurian
+4850
tellurian ierom
Поставьте и узнаете. :) потом с нами поделитесь опытом.
2 часа назад в 12:11
#
s_medik
+3372
s_medik ierom
Поставить можно сколько угодно, но вот в настройках iPhone можно выбрать только один «Настройки — Телефон — Сообщать о спаме».
час назад в 12:59
#
+733
Paspartu s_medik
Нет, не там.
"Блокировка и идентификация вызова"
Можно выбрать несколько.
Работают по приоритету.
22 минуты назад
#
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