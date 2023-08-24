Россияне нашли отличную защиту от мошенников и массово переходят на неё



Россияне активно устанавливают сервисы и приложения для фильтрации входящих звонков. Об этом пишут «Ведомости».



Согласно источнику, за последний год количество пользователей различных фильтров звонков и определителей номеров существенно увеличилось и продолжает расти. Например, определитель номера от «Мегафона» уже подключили около 6,5 млн клиентов, тогда как год назад он был лишь у 1 млн.







Тенденцию подтверждает «Тинькофф»: голосового ассистента Олега тоже используют примерно 6,5 млн человек, при этом треть клиентов включили его в 2023 году. Приложение Kaspersky Who Call скачали более 5 млн человек, определитель номера от «Яндекса» тоже стали включать на 30% чаще. Сервис «Защитник» от МТС также вырос на 30%.



Основное предназначение определителей номера и голосовых ассистентов — защитить пользователя от звонков мошенников. Обычно сервисы либо показывают дополнительную информацию о звонящем, либо отклоняют подозрительные звонки, либо «отвечают» на них сами, транскрибируя содержимое беседы.