Россияне назвали топ-10 своих любимых автомобилей. Так вот почему они такие дорогие!

Олег

Accord
Фото: drive2.ru


«Автотека» провела исследование отзывов и опыта владения подержанными автомобилями среди россиян и выявила десять моделей, которые пользуются спросом и уважением в нашей стране. Значительную часть списка занимают «японцы».

Согласно источнику, лидером в рейтинге народных симпатий оказался Avensis от Toyota. На втором месте оказался удобный городской минивэн Nissan Note, а на третьем — спортивный седан Honda Accord. Вот полный список любимых авто россиян:

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  • Toyota Avensis
  • Nissan Note
  • Honda Accord
  • Toyota Auris
  • Chevrolet Cruze
  • Honda Civic
  • Renault Megane
  • Nissan Juke
  • Nissan Tiida
  • Volkswagen Jetta.

Любопытно, что 70% этого рейтинга занимают модели японских брендов. Они же обычно стоят на вторичке дороже остальных. При этом сюда попал один «француз», несмотря на негласное предубеждение против брендов из этой страны. Что до Volkswagen Jetta, то она, скорее всего, заменила собой невероятно популярный ранее Polo Sedan, который больше не производится в РФ. 

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Источник:
RG.ru
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Комментарии

+133
Basy
А выйти на дорогу и посмотреть, каких машин больше, ума не хватило? Езжу каждый день, Авенсис встречаю раз в месяц, как он может быть любимым?
Сегодня в 16:16
#
tellurian
+4696
tellurian Basy
Об этом же подумал. Камри и королл больше продавалось у тойоты среди седанов.
2 часа назад в 18:02
#
Chimone Arika
+199
Chimone Arika Basy
Любимое — это когда не юзаешь до дыр. Вот и стоят японки в тёплых гаражах, подальше от ваших глаз и ручек
час назад в 18:18
#
kardigan
+3327
kardigan
Японки надёжны и удобны, поэтому люди их и ценят.
Сегодня в 16:46
#
tellurian
+4696
tellurian kardigan
Они проще немцев технически и технологически. Сколько езид в японских автомобилях после своей БМВ и понимал, что не готов купить себе. Отставание в несколько лет у них.
В каршеринге тоже покатался на японских автомобилях. Могу сравнить.
2 часа назад в 18:05
#
Chimone Arika
+199
Chimone Arika
Ждём новость про любимые авто таксистов ;)
час назад в 18:19
#
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