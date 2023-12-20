Россияне назвали топ-10 своих любимых автомобилей. Так вот почему они такие дорогие!

Фото: drive2.ru
«Автотека» провела исследование отзывов и опыта владения подержанными автомобилями среди россиян и выявила десять моделей, которые пользуются спросом и уважением в нашей стране. Значительную часть списка занимают «японцы».
Согласно источнику, лидером в рейтинге народных симпатий оказался Avensis от Toyota. На втором месте оказался удобный городской минивэн Nissan Note, а на третьем — спортивный седан Honda Accord. Вот полный список любимых авто россиян:
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- Toyota Avensis
- Nissan Note
- Honda Accord
- Toyota Auris
- Chevrolet Cruze
- Honda Civic
- Renault Megane
- Nissan Juke
- Nissan Tiida
- Volkswagen Jetta.
Любопытно, что 70% этого рейтинга занимают модели японских брендов. Они же обычно стоят на вторичке дороже остальных. При этом сюда попал один «француз», несмотря на негласное предубеждение против брендов из этой страны. Что до Volkswagen Jetta, то она, скорее всего, заменила собой невероятно популярный ранее Polo Sedan, который больше не производится в РФ.