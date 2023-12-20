Россияне назвали топ-10 своих любимых автомобилей. Так вот почему они такие дорогие!

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«Автотека» провела исследование отзывов и опыта владения подержанными автомобилями среди россиян и выявила десять моделей, которые пользуются спросом и уважением в нашей стране. Значительную часть списка занимают «японцы».



Согласно источнику, лидером в рейтинге народных симпатий оказался Avensis от Toyota. На втором месте оказался удобный городской минивэн Nissan Note, а на третьем — спортивный седан Honda Accord. Вот полный список любимых авто россиян:



