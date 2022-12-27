Россияне отказываются от покупки смартфонов по всей стране



В России установлен антирекорд по спросу на смартфоны. Об этом сообщают «Известия».



Согласно источнику, за неполный 2022 год россияне купили рекордно мало смартфонов. Всего с начала года в нашей стране было продано около 24 миллионов смартфонов. Может показаться, что это значительная цифра, но в 2021 году их продали более 32 миллионов, то есть снижение спроса составило примерно 20%. Это существенное падение, подобного которому не было уже давно.



Статистика по отдельным ритейлерам дает примерно такие же показатели: например, в МТС говорят, что продажи сократились на 19% в штуках и 22% в деньгах. Данные «М.Видео-Эльдорадо» тоже не радуют — компания утверждает, что спрос на смартфоны у россиян снизился впервые с 2015 года.



Если говорить о самых популярных девайсах в 2022 году, то на первом месте уверенно расположились китайские бренды. Директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов говорит, что в прошлом году доля «китайцев» составляла 46%, а в текущем достигла 80%. Ранее уже сообщалось, что доля iPhone и Samsung продолжает неизменно падать.



Причины такого резкого проседания продаж не называются. Возможно, из-за финансовой турбулентности и неопределенности россияне предпочитают придержать деньги до более стабильного момента.

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