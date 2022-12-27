Смартфоны Россия

Россияне отказываются от покупки смартфонов по всей стране

Олег

Смартфоны


В России установлен антирекорд по спросу на смартфоны. Об этом сообщают «Известия».

Согласно источнику, за неполный 2022 год россияне купили рекордно мало смартфонов. Всего с начала года в нашей стране было продано около 24 миллионов смартфонов. Может показаться, что это значительная цифра, но в 2021 году их продали более 32 миллионов, то есть снижение спроса составило примерно 20%. Это существенное падение, подобного которому не было уже давно.

Статистика по отдельным ритейлерам дает примерно такие же показатели: например, в МТС говорят, что продажи сократились на 19% в штуках и 22% в деньгах. Данные «М.Видео-Эльдорадо» тоже не радуют — компания утверждает, что спрос на смартфоны у россиян снизился впервые с 2015 года.

Если говорить о самых популярных девайсах в 2022 году, то на первом месте уверенно расположились китайские бренды. Директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов говорит, что в прошлом году доля «китайцев» составляла 46%, а в текущем достигла 80%. Ранее уже сообщалось, что доля iPhone и Samsung продолжает неизменно падать.

Причины такого резкого проседания продаж не называются. Возможно, из-за финансовой турбулентности и неопределенности россияне предпочитают придержать деньги до более стабильного момента. 

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Источник:
Известия
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Комментарии

+13
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Ну да , такими темпами скоро от еды по всей стране откажемся , от воды , да и вообще за царя и отечество не грех …
Сегодня в 14:32
#
+46
brave111 st00p1dm0nkey
Херню тут только ты несешь.
час назад в 15:45
#
st00p1dm0nkey
+3861
st00p1dm0nkey brave111
Для вас стараюсь, рад что заметили 😉
45 минут назад
#
+834
Ufoer st00p1dm0nkey
При том что денег у людей больше не становится. Вот и покупают где дешевле, на алике или еще где, а не у ритейлеров с их eба-наценками. А всякие серые магазины из интернета не участвуют в этих статистиках. Не думаю что прям сильно меньше стали покупать.
час назад в 16:26
#
st00p1dm0nkey
+3861
st00p1dm0nkey Ufoer
Если тот комментарий был бы аналогичный вашему, я бы просто лайк поставил, потому что согласен.
Но в нём есть откровенная хрень, что тут поделать 🤷‍♂️
45 минут назад
#
+74
slam
Как бы покупать огрызок, у которого нет Apple Pay, ограничения по покупке приложений и скачиванию (удалены из AppStore), такая себе покупка. Это как баба, которая не дает и не сосет, а на красоту денег просит :)))
2 часа назад в 15:40
#
tellurian
+4863
tellurian
Серые трубки учтены? Или это только официальная разница?
2 часа назад в 15:41
#
Mers
+4244
Mers tellurian
Конечно же нет) С такими ценниками, пусть официалы идут в лес)
час назад в 16:08
#
+513
Paspartu
В Таиланде их хрен найдешь. Всё скупают соотечественники.
час назад в 15:55
#
s_medik
+3198
s_medik
Ничего удивительного тут нет, часть платежеспособного населения уехала из страны, и так же многие стали покупать серые смартфоны, т.к. у «официалов» ценник конский.
час назад в 16:02
#