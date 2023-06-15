Россияне отказываются пользоваться интернетом — их массово заменяют на ботов

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В сети появилась статистика по трафику в российском сегменте интернета. Об этом пишут «Ведомости».



Согласно источнику, аналитики провели ежегодное исследование качества трафика в рунете — российском сегменте мировой сети. Оказалось, что почти половина всех действий в 2022 году совершили не живые россияне, а боты.



Если говорить точнее, то 40,5% всего трафика в рунете в 2022 году пришлось на ботов — автоматизированные программы, которые выполняют различные задачи в сети. При этом трафик, который генерировали живые люди, составил всего лишь 59,5% — для сравнения, в 2021 году цифра составляла 64,5%. Получается, что боты активно заменяют в сети живых пользователей, а люди при этом проводят в сети меньше времени.



Аналитики отмечают, что доля полезных ботов в трафике составила всего 17,5% — это те, которые участвуют в индексации поисковиков, проверяют ресурсы на наличие уязвимостей и так далее. «Плохие» боты проводили заметно больше операций — их доля составила 23% (против 19% в 2021-м). «Плохие» боты собирают информацию о людях, генерируют спам в виде комментариев, фейковых отзывов, «кликают» на рекламные объявления, чтобы вводить в заблуждение рекламодателей и так далее.



Увеличение количества «бото-трафика» объясняют техническим прогрессом, например, всё большей автоматизацией различных процесcов. А еще это прямое следствие увеличения количества мошеннических схем.