Россияне переболели криптовалютой — интерес к ней стремительно падает

Олег

Биток

Фото: Unsplash

Россияне теряют интерес к криптовалютам. Об этом сообщает YOTA.

Аналитики YOTA фиксируют падение трафика на криптокошельки в 2023 году. В 2022-м наблюдался повышенный спрос на них, но теперь он пошел на спад. В текущем году трафик снизился на 35%.

После изучения новых цифровых валют многие пользователи теряют к ним интерес. Краткосрочный всплеск трафика последний раз наблюдался в марте 2022 года. В этом году падение продолжается – по сравнению с январем в апреле трафик снизился на 30%.

Криптовалюты теряют интерес ядра своей аудитории — молодых людей в возрасте от 21 до 35 лет. Это поколение активнее других использовало новые технологии и доверяло свои сбережения цифровым активам. В 2022 году на них приходилось 61% от общего объема трафика. Но в этом сегменте наблюдается наибольшее снижение интереса – в 2023 году доля таких пользователей сократилась на 10%.

При этом старшее поколение начало присматриваться к цифровым активам только сейчас. Возрастная категория 50+ показала наибольший прирост доли трафика, хотя в абсолютных значениях таких пользователей по-прежнему немного.

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Комментарии

tellurian
+4968
tellurian
В то время народ активно переводил деньги отсюда, так как банки отключали.
Сейчас варианты есть разные.
2 часа назад в 12:37
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