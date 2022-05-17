Россия Tesla Электромобили

Россияне полюбили новый автобренд. Весь рынок падает, а его продажи растут

Олег

Tesla


В России увеличилось количество продаж электрокаров Tesla. Об этом сообщают несколько профильных СМИ, в том числе «Автостат», со ссылкой на данные АО «Электронный паспорт». 

Согласно источнику, в целом продажи легковых автомобилей в России серьезно упали. По сравнению с тем же периодом прошлого года в стране было продано аж на 84% меньше машин. Свыше половины новых авто приобрели жители Москвы и Московской области (всего 55% от общего количества продаж). При этом сегмент электрокаров тоже снизился, но не настолько значительно — всего на 11%. 

На фоне общего падения продаж выделяются электромобили марки Tesla. Источник отмечает, что за последнее время их было куплено аж 80 штук — это рост продаж на 90% по сравнению с прошлым годом. Две другие марки, выпускающие электрокары — Audi и Porshe — также показали падение на 31% и 88% соответственно. Стоит отметить, что Tesla — единственный автобренд в статистике, который не представлен в РФ официально; при этом он остается лидером по продажам в стране. 

Ранее мы рассказали, что Renault продала государству свою долю в «АвтоВАЗе» и собственный автомобильный завод. 

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Источник:
autostat.ru
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Комментарии

Seagull
–874
Seagull
Бедные становятся беднее, богатые богаче...
Сегодня в 11:14
#
BacksBanny
0
BacksBanny
20к долларов сейчас модел s битая с аукциона. Взял две. После ремонта, одна улетела за 45к. Деньги вернул, на второй катаюсь. Кстати очень хороший авто. Зарядок правда очень мало по городу. Но можно и дома зарядить. Для города самый лучший авто.
Сегодня в 12:27
#
+243
Paspartu BacksBanny
От таксистов часто похожие истории слышу.
Сегодня в 17:48
#
BacksBanny
0
BacksBanny Paspartu
От малоимущих часто подобное слышу
2 часа назад в 19:16
#
+3700
Gabriel
Рекордные продажи!!!
Сенсация!
Сегодня в 15:39
#