Россияне полюбили новый автобренд. Весь рынок падает, а его продажи растут

В России увеличилось количество продаж электрокаров Tesla. Об этом сообщают несколько профильных СМИ, в том числе «Автостат», со ссылкой на данные АО «Электронный паспорт».
Согласно источнику, в целом продажи легковых автомобилей в России серьезно упали. По сравнению с тем же периодом прошлого года в стране было продано аж на 84% меньше машин. Свыше половины новых авто приобрели жители Москвы и Московской области (всего 55% от общего количества продаж). При этом сегмент электрокаров тоже снизился, но не настолько значительно — всего на 11%.
На фоне общего падения продаж выделяются электромобили марки Tesla. Источник отмечает, что за последнее время их было куплено аж 80 штук — это рост продаж на 90% по сравнению с прошлым годом. Две другие марки, выпускающие электрокары — Audi и Porshe — также показали падение на 31% и 88% соответственно. Стоит отметить, что Tesla — единственный автобренд в статистике, который не представлен в РФ официально; при этом он остается лидером по продажам в стране.
Ранее мы рассказали, что Renault продала государству свою долю в «АвтоВАЗе» и собственный автомобильный завод.