Apple Pay MasterCard Банковские карты

Россияне прекрасно обходятся без Apple Pay и Google Pay. Как так?

Олег

Apple Pay


В сети появились результаты исследования на тему использования платежных инструментов в России с марта 2022 года. Об этом написали в «Коммерсанте».

Согласно источнику, опрос провела аудиторско-консалтинговая компания «Б1». Эксперты исследовали мнение россиян по поводу ухода Visa и MasterCard из страны, а также невозможности оплаты смартфонов в магазинах. Результаты, мягко говоря, удивляют.

По итогам опроса оказалось, что большинство жителей РФ не заметили ухода зарубежных платежных систем: 54% опрошенных продолжают пользоваться картами Visa и 44% — картами MasterCard, как и раньше. Еще 2% используют банковские карты китайской ПС UnionPay. Такое стало возможно благодаря тому, что транзакции внутри России обслуживает «Национальная система платежных карт», поэтому карточки продолжают функционировать в пределах страны.

Отмечается, что большая часть клиентов российских банков — 64% — пользуется картами «МИР», поэтому они отвечали, что не заметили ухода Visa и MasterCard. 

Apple Pay

Но самой любопытной частью исследования стали результаты опроса на тему оплаты смартфоном. Эксперты «Б1» констатируют: отключение Apple Pay и Google Pay практически не повлияло на большинство россиян. Исследование показало, что лишь 17% опрошенных полностью прекратили платить смартфонами, а остальные либо не делали этого раньше, либо перешли на другие методы оплаты (например, MirPay, СБПэй или NFC-таблички).

По данным «Сбербанка», около 1,5 миллиона банковских карт «МИР» на данный момент привязано к сервисам для оплаты покупок смартфоном. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

0
Дима Ефимов
Естественно. Разве владелец Айфона признается? Конечно он платил раньше и так картой
Сегодня в 12:47
#
Дмитрий Павлов
+107
Дмитрий Павлов Дима Ефимов
Я владелец айфона и я признаюсь, раньше я платил либо айфоном либо часами а сейчас я плачу картами, наличными или qr кодом.
2 часа назад в 13:29
#
Volnorez Uraganov
+67
Volnorez Uraganov
Ну я никогда не платил телефоном, не из за каких то убеждений , а потому что в основном расплачиваюсь наличкой в местах где обычно прикладывают телефон , или картами ,так как карты как и деньги лежат в лопатнике , одно лишь доставляет маленькое неудобство что теперь не могу в апсторе оплатить эппл музыку ,
2 часа назад в 13:28
#
+492
law Volnorez Uraganov
А че раньше в апсторе принимали наличку?😂щас вроде через МТС все ок))
2 часа назад в 13:31
#
+43
Nikodimus73
Статистика в РФ, «Такое себе»
2 часа назад в 13:33
#
EDD
+170
EDD
Это то самое "большинство" не заметило, которое и не пользовалось ими?? Тогда всё понятно.
час назад в 14:03
#
+366
ubivec78
Перешёл на андроид, и продолжаю платить смартфоном или часами. Мирпей хорошо работает. А уж если его ещё и для онлайн платежей сделают, так вообще шикарно будет)))
14 минут назад
#
Tigrolik
+525
Tigrolik
Как как. Вернулись в пещерные времена и ходим с пластиком.
4 минуты назад
#
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