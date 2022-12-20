Россияне прекрасно обходятся без Apple Pay и Google Pay. Как так?

В сети появились результаты исследования на тему использования платежных инструментов в России с марта 2022 года. Об этом написали в «Коммерсанте».
Согласно источнику, опрос провела аудиторско-консалтинговая компания «Б1». Эксперты исследовали мнение россиян по поводу ухода Visa и MasterCard из страны, а также невозможности оплаты смартфонов в магазинах. Результаты, мягко говоря, удивляют.
По итогам опроса оказалось, что большинство жителей РФ не заметили ухода зарубежных платежных систем: 54% опрошенных продолжают пользоваться картами Visa и 44% — картами MasterCard, как и раньше. Еще 2% используют банковские карты китайской ПС UnionPay. Такое стало возможно благодаря тому, что транзакции внутри России обслуживает «Национальная система платежных карт», поэтому карточки продолжают функционировать в пределах страны.
Отмечается, что большая часть клиентов российских банков — 64% — пользуется картами «МИР», поэтому они отвечали, что не заметили ухода Visa и MasterCard.
Но самой любопытной частью исследования стали результаты опроса на тему оплаты смартфоном. Эксперты «Б1» констатируют: отключение Apple Pay и Google Pay практически не повлияло на большинство россиян. Исследование показало, что лишь 17% опрошенных полностью прекратили платить смартфонами, а остальные либо не делали этого раньше, либо перешли на другие методы оплаты (например, MirPay, СБПэй или NFC-таблички).
По данным «Сбербанка», около 1,5 миллиона банковских карт «МИР» на данный момент привязано к сервисам для оплаты покупок смартфоном.
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