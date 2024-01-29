Россияне придумали, как сэкономить на подорожавших ноутбуках и ПК. Владельцы MacBook тихо плачут

Олег

Ноутбук
Фото: Unsplash


В России растут продажи комплектующих для апгрейда компьютеров. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, россияне стали гораздо чаще и больше покупать компьютерные компоненты в розничных магазинах и на маркетплейсах. Продажи SSD-накопителей и модулей оперативной памяти неуклонно растут.

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По данным «Ситилинка», в 2023 году было продано на 43% больше SSD-накопителей формата M.2, чем год назад. Обычно такие твердотельные диски используются в качестве основного хранилища в ноутбуках, а также в стационарных ПК. Кроме того, стали чаще и больше продаваться «планки» оперативной памяти.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», уверены: россияне проводят апгрейд своих старых ноутбуков, чтобы продлить им жизнь и не покупать новые устройства, ведь электроника сильно подорожала. А еще клиенты нередко покупают базовые конфигурации ноутбуков и самостоятельно улучшают их — это выходит дешевле, чем сразу приобрести девайс с нужной производительностью.

Особняком здесь стоят владельцы MacBook: с 2013 года Apple не позволяет апгрейдить оперативную память, с 2016 года — SSD. Устройство приходится использовать «как есть», либо менять на новое, если его производительность больше не устраивает. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

kardigan
+3457
kardigan
С накопителем конечно проблему решить на Mac можно, установив тот же внешний SSD нужного калибра, а вот с оперативкой беда. Хотя для таких как я 16 вполне достаточно.
Кто занимается серьёзно, пусть думает сразу.
Сегодня в 16:34
#
tellurian
+2667
tellurian kardigan
Кому нужно много памяти вынуждены сразу покупать много.
Хороший ноут выходит 400-500 тыс. руб.
Они за пару-тройку недель отбивают своей работой.
Сегодня в 16:42
#
tellurian
+2667
tellurian
Как раз в декабре купил память и новый ссд в ноут на работе. Вышло очень бюджетно.
Сегодня в 16:40
#
Вася Вотафаков
+5630
Вася Вотафаков
Последнее время именно апгрейдом и занимаюсь. Как ноутов так и стационарных ПК. Причем покупаю комплектуху уже впрок. Что бы клиенту меньше приходилось ждать. Меняю процы сразу на i7, память по максимуму DDR 2/3/4. Ну и ssd уже в минималке в основном ставлю 240-256Gb.
Сегодня в 16:52
#
AleX_another
+751
AleX_another Вася Вотафаков
А потом процы начинают троттлить и винда бсодить ибо охлад под и3 не вывозит.
2 часа назад в 17:58
#
Вася Вотафаков
+5630
Вася Вотафаков AleX_another
Не вывозит охлад у тех кто суёт 45 ваттники вместо 35. Во всех остальных случаях все отлично работает. Не первый год занимаюсь этим 😁
час назад в 19:08
#
tellurian
+2667
tellurian Вася Вотафаков
Я бы меньше 512 не покупал. Я за три года 256 забил весь и пришлось брать на 1Тб. Я ещё аккуратно использовал и не было мусора. Регулярно чистил диск.
Простые пользователи не умеют этого и там ещё быстрее.
час назад в 18:56
#
Вася Вотафаков
+5630
Вася Вотафаков tellurian
Все люди разные. Есть и такие кому и 128 за глаза. Не то что 256. Поэтому они и не понимают, когда я им предлагаю больше, зачем оно им 😁
час назад в 19:10
#
tellurian
+2667
tellurian Вася Вотафаков
128 для видны и офиса реально мало. У меня вина и офис занимают 70-80гб.
А ещё есть кеш браузера и другие данные.
55 минут назад
#
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