Россияне придумали, как сэкономить на подорожавших ноутбуках и ПК. Владельцы MacBook тихо плачут



Фото: Unsplash





В России растут продажи комплектующих для апгрейда компьютеров. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, россияне стали гораздо чаще и больше покупать компьютерные компоненты в розничных магазинах и на маркетплейсах. Продажи SSD-накопителей и модулей оперативной памяти неуклонно растут.







По данным «Ситилинка», в 2023 году было продано на 43% больше SSD-накопителей формата M.2, чем год назад. Обычно такие твердотельные диски используются в качестве основного хранилища в ноутбуках, а также в стационарных ПК. Кроме того, стали чаще и больше продаваться «планки» оперативной памяти.



Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», уверены: россияне проводят апгрейд своих старых ноутбуков, чтобы продлить им жизнь и не покупать новые устройства, ведь электроника сильно подорожала. А еще клиенты нередко покупают базовые конфигурации ноутбуков и самостоятельно улучшают их — это выходит дешевле, чем сразу приобрести девайс с нужной производительностью.



Особняком здесь стоят владельцы MacBook: с 2013 года Apple не позволяет апгрейдить оперативную память, с 2016 года — SSD. Устройство приходится использовать «как есть», либо менять на новое, если его производительность больше не устраивает.