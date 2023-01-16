Россияне разговаривают с пылесосами и дают имена чайникам. Что вообще происходит?



В сети появились результаты любопытного опроса — у россиян спрашивали о нюансах пользования бытовой техникой и электроникой. Об этом написал «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование.



Согласно источнику, опрос провела компания Online Interviewer. Во время него у людей спрашивали, как они воспринимают свои девайсы и как относятся к ним. Результаты очень удивили.



Оказалось, что очень многие люди обращаются с техникой как с живыми существами. Например, 42% опрошенных просят устройство начать работать, если оно сломалось. При этом 68% вообще частенько разговаривают со смартфонами, 54% — с ноутбуками, а 22% — даже с чайниками и кофемашинами. Еще 16% признались, что нет-нет да и перекинутся парой слов с роботом-пылесосом. Примерно 10% из этих людей также дают имена и клички своим гаджетам, и потом обращаются к ним по имени.



Еще один любопытный феномен поведал эксперт «Лаборатории Касперского». По его словам, россияне очень склонны умиляться при виде робота-пылесоса и чрезмерно доверять ему. Например, в ходе недавнего эксперимента робот-доставщик пытался проехать в помещение, вход в которое осуществляется только по пропускам. Люди, которые видели робота, активно пытались ему помочь. А в другом тесте робот вовлекал людей в беседу и в результате выведывал у них самую разную информацию.