Россияне разговаривают с пылесосами и дают имена чайникам. Что вообще происходит?

Олег

Пылесос и россиянка


В сети появились результаты любопытного опроса — у россиян спрашивали о нюансах пользования бытовой техникой и электроникой. Об этом написал «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование.

Согласно источнику, опрос провела компания Online Interviewer. Во время него у людей спрашивали, как они воспринимают свои девайсы и как относятся к ним. Результаты очень удивили.

Оказалось, что очень многие люди обращаются с техникой как с живыми существами. Например, 42% опрошенных просят устройство начать работать, если оно сломалось. При этом 68% вообще частенько разговаривают со смартфонами, 54% — с ноутбуками, а 22% — даже с чайниками и кофемашинами. Еще 16% признались, что нет-нет да и перекинутся парой слов с роботом-пылесосом. Примерно 10% из этих людей также дают имена и клички своим гаджетам, и потом обращаются к ним по имени.

Еще один любопытный феномен поведал эксперт «Лаборатории Касперского». По его словам, россияне очень склонны умиляться при виде робота-пылесоса и чрезмерно доверять ему. Например, в ходе недавнего эксперимента робот-доставщик пытался проехать в помещение, вход в которое осуществляется только по пропускам. Люди, которые видели робота, активно пытались ему помочь. А в другом тесте робот вовлекал людей в беседу и в результате выведывал у них самую разную информацию. 

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Источник:
Лаборатория Касперского
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Комментарии

Denis1
+366
Denis1
Еще в прошлом году стало ясно, что у них крыша поехала (не у всех, но у многих).
Сегодня в 19:08
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st00p1dm0nkey
+3884
st00p1dm0nkey Denis1
Мастер политсру ждёт активности в комментах?
2 часа назад в 21:01
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+4192
Gabriel
Ужас какой-то , нормальные люди разговаривают с котами, собаками и прочей живностью)
час назад в 22:15
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