Россияне разочаровались в фоторедакторах с искусственным интеллектом



Мегафон провел исследование интереса россиян к сервисам обработки фотографий — оказалось, что они быстро надоели пользователям.



Мегафон приводит статистику по нашумевшему сервису Lensa. В конце ноября трафик этого сервиса вырос в 20 раз по сравнению с обычным уровнем. Рост интереса начался с 21 ноября после выхода новой версии фоторедактора — напомним, что приложение обрабатывает селфи пользователей при помощи искусственного интеллекта и создает на их основе арт-портреты в разных стилях.



С каждым днем российский трафик Lensa увеличивался в полтора-два раза и к 29 ноября в 20 раз превышал показатели начала месяца. Количество уникальных пользователей, заинтересовавшихся сервисом, было в шесть раз выше.



Однако массовое увлечение Lensa оказалось временным. с 1 декабря и до сих пор трафик снижается примерно на 20% каждый день. Но несмотря на это, количество пользователей сервиса остается вдвое выше, чем до обновления приложения.