Россияне резко пересмотрели свое отношение к iPhone

Олег

iPhone


Покупатели смартфонов в России резко потеряли интерес к iPhone. Об этом пишет Forbes.

Согласно источнику, в конце весны 2024 года ритейл продал почти на 40% единиц iPhone меньше, чем в начале. Для примера, на неделе с 4 по 10 марта было продано 37 800 смартфонов линейки iPhone 15, а с 13 по 19 мая — всего 23 000 штук. Падение случилось несмотря на то, что розничная цена девайсов даже немного снизилась с марта.


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Эксперты, опрошенные Forbes, считают, что роль сыграла сезонность и накопительный эффект от ограничений. На смартфонах Apple становится всё сложнее пользоваться российским онлайн-банкингом, платить через Apple Pay вовсе невозможно, а универсальных альтернатив ему до сих пор не существует. Причем снижение цен объясняется как раз спадом интереса к Apple: ритейл стремится поскорее распродать залежалые остатки былого величия. 

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Источник:
Forbes
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Комментарии

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«ритейл продал почти на 40% единиц iPhone, чем в начале»(c) — ага, понятно. С этим надо что-то делать.
час назад в 21:26
#
Mers
+5154
Mers
Либо ждут 16-й.
час назад в 21:51
#
Вася Вотафаков
+5803
Вася Вотафаков
Накануне выхода 16 моветон покупать 15й. Все просто. Плюс сезон отпусков. Продажи вообще упали по всем направлениям. Пусть плавки и зонтики продают.
26 минут назад
#