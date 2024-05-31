Россияне резко пересмотрели свое отношение к iPhone



Покупатели смартфонов в России резко потеряли интерес к iPhone. Об этом пишет Forbes.



Согласно источнику, в конце весны 2024 года ритейл продал почти на 40% единиц iPhone меньше, чем в начале. Для примера, на неделе с 4 по 10 марта было продано 37 800 смартфонов линейки iPhone 15, а с 13 по 19 мая — всего 23 000 штук. Падение случилось несмотря на то, что розничная цена девайсов даже немного снизилась с марта.



Эксперты, опрошенные Forbes, считают, что роль сыграла сезонность и накопительный эффект от ограничений. На смартфонах Apple становится всё сложнее пользоваться российским онлайн-банкингом, платить через Apple Pay вовсе невозможно, а универсальных альтернатив ему до сих пор не существует. Причем снижение цен объясняется как раз спадом интереса к Apple: ритейл стремится поскорее распродать залежалые остатки былого величия.