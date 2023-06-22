Россияне с электромобилями перестанут чувствовать себя людьми второго сорта

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В России выпустят мобильное приложение для быстрого поиска зарядки для электрокара. Об этом пишет «Лайфхакер».
Согласно источнику, планами поделился замминистра экономразвития РФ Максим Колесников. Он отметил, что сейчас владельцам электрокаров очень неудобно передвигаться на них, так как не существует единого агрегатора зарядок — а значит планировать маршрут практически невозможно. Водитель может просто застрять между городами с разряженным аккумулятором, не зная о зарядке в двух шагах; с водителем на бензиновом авто такое вряд ли может случиться.
Чтобы это исправить, правительство запустит специальное мобильное приложение-агрегатор. Оно будет показывать, где находятся зарядные станции разных компаний, и владелец электромобиля всегда будет точно знать, где зарядить авто. Особенно новое приложение будет полезно тем, кто путешествует по разным регионам России.
Для проработки нового сервиса Минэнерго будет сотрудничать с «Яндексом» и другими отечественными агрегаторами. Приложение может выйти до конца 2023 года.
Ранее мы рассказали о первой в мире трассе, которая заряжает электрокары на ходу.
В России выпустят мобильное приложение для быстрого поиска зарядки для электрокара. Об этом пишет «Лайфхакер».
Согласно источнику, планами поделился замминистра экономразвития РФ Максим Колесников. Он отметил, что сейчас владельцам электрокаров очень неудобно передвигаться на них, так как не существует единого агрегатора зарядок — а значит планировать маршрут практически невозможно. Водитель может просто застрять между городами с разряженным аккумулятором, не зная о зарядке в двух шагах; с водителем на бензиновом авто такое вряд ли может случиться.
Чтобы это исправить, правительство запустит специальное мобильное приложение-агрегатор. Оно будет показывать, где находятся зарядные станции разных компаний, и владелец электромобиля всегда будет точно знать, где зарядить авто. Особенно новое приложение будет полезно тем, кто путешествует по разным регионам России.
Для проработки нового сервиса Минэнерго будет сотрудничать с «Яндексом» и другими отечественными агрегаторами. Приложение может выйти до конца 2023 года.
Ранее мы рассказали о первой в мире трассе, которая заряжает электрокары на ходу.