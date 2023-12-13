Россияне сходят с ума по нейросетям. Угадайте, какая самая востребованная?

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Россияне стали в несколько раз чаще пользоваться нейросетями. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно исследованию, в 2023 году аудитория сервисов по работе с искусственным интеллектом резко выросла. Сейчас ими пользуется в 3,5 раза больше россиян, чем в прошлом году, их суммарный мобильный трафик тоже вырос втрое. Информация получена при помощи анализа big data.







Самым востребованным и популярным в России оказался «Шедеврум» — генеративный ИИ от «Яндекса», позволяющий создавать картинки



Если говорить о примерной аудитории фанатов ИИ, то такими сервисами в 32% случаев пользуются люди в возрасте 36-45 лет, в 31% — 26-35 лет, а на старший возраст 46-55 лет приходится 18% пользователей. В теченеи 2023 года чаще всего к нейросетям приобщались полодые люди 14-21 года — их количество выросло в 11 раз. Самым востребованным и популярным в России оказался «Шедеврум» — генеративный ИИ от «Яндекса», позволяющий создавать картинки и видео по текстовому описанию на русском языке в мобильном приложении. Он был запущен в апреле 2023 года. На втором месте — Kandinsky от «Сбера». Оба сервиса мы обозревали тут Если говорить о примерной аудитории фанатов ИИ, то такими сервисами в 32% случаев пользуются люди в возрасте 36-45 лет, в 31% — 26-35 лет, а на старший возраст 46-55 лет приходится 18% пользователей. В теченеи 2023 года чаще всего к нейросетям приобщались полодые люди 14-21 года — их количество выросло в 11 раз.