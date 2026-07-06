Россияне смогут и дальше входить в свои аккаунты с зарубежной почтой

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что новый закон об административных штрафах за нарушение правил авторизации не заставит пользователей отказываться от уже зарегистрированных иностранных почтовых адресов. Если аккаунт был создан ранее с использованием зарубежной почты, доступ к нему сохранится.По словам депутата, новые нормы вводят ответственность именно для владельцев российских сайтов и сервисов, которые продолжают предоставлять возможность новой регистрации или авторизации через иностранные почтовые сервисы. Закон призван подтолкнуть разработчиков к переходу на предусмотренные российским законодательством способы входа в систему.Сейчас российское законодательство требует, чтобы авторизация пользователей осуществлялась с использованием российского номера телефона, портала «Госуслуги», Единой биометрической системы или иной информационной системы, владельцем которой является гражданин России либо российское юридическое лицо.За несоблюдение этих требований владельцам российских интернет-ресурсов грозят административные штрафы в размере до 700 тысяч рублей. При этом, как подчеркнул Боярский, уже существующие учетные записи с иностранной электронной почтой продолжат работать без ограничений.