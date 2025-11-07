Фототехника под прицелом: россияне стали активнее чинить камеры и объективы

Фото freepik
Несмотря на наличие камер в любом современном смартфоне, россияне продолжают активно пользоваться профессиональной и любительской фото- и видеотехникой для съемки. По данным «Авито Услуг», в январе–октябре 2025 года спрос на услуги по ремонту подобных устройств вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а обслуживание некоторых марок стало в несколько раз востребованнее.
Наиболее заметную динамику спроса продемонстрировали услуги по ремонту объектива: их искали на 84% чаще, а мастера предлагали свою помощь на 18% активнее. Обычно такая процедура нужна, чтобы устранить повреждения линз или шлейфов и проблемы с автофокусировкой, а также восстановить четкость изображения после падений техники или попадания внутрь влаги.
Ремонтом материнской платы интересовались на 38% больше клиентов, а число объявлений выросло на 22%. Подобная работа требуется, когда устройство не включается, перегревается во время работы или перестает распознавать объектив и другие компоненты из-за повреждения электронных цепей.
Перед обслуживанием камеры важно понять, что конкретно необходимо восстановить. Поэтому в январе–октябре 2025 года россияне на 27% активнее отдавали фото- и видеотехнику на диагностику. Предложение на такие работы увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Замена неработающего сенсора, который отвечает за формирование изображения, на четверть чаще становилась главной причиной для ремонта камеры, а чистка объектива — на 18%. При этом количество объявлений на эти услуги увеличилось на 6-7%.
Кроме того, на 13% востребованнее оказалась замена ламп — эта процедура актуальна для моделей со встроенной вспышкой, которая переставала срабатывать или светила слишком слабо.