Фототехника под прицелом: россияне стали активнее чинить камеры и объективы



Фото freepik



Несмотря на наличие камер в любом современном смартфоне, россияне продолжают активно пользоваться профессиональной и любительской фото- и видеотехникой для съемки. По данным «Авито Услуг», в январе–октябре 2025 года спрос на услуги по ремонту подобных устройств вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а обслуживание некоторых марок стало в несколько раз востребованнее.

В январе–октябре 2025 года жители страны стали в 3,8 раза чаще отдавать на ремонт камеры двух марок: Casio и Samsung. При этом число объявлений от специалистов, специализирующихся на обслуживании этих брендов, увеличилось в 2,2-2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество обращений к мастерам, работающим с техникой Kodak, выросло в 3,4 раза, а профессионалы предлагали свои услуги на 91% активнее. Фото- и видеокамеры Fujifilm передавали в сервис в 3,4 раза больше, а предложение на их ремонт увеличилось в 2,4 раза. Пятерку брендов с самым высоким ростом спроса на обслуживание замыкает Olympus: интерес вырос в 3,1 раза, а число объявлений — в 2,3 раза.Наиболее заметную динамику спроса продемонстрировали услуги по ремонту объектива: их искали на 84% чаще, а мастера предлагали свою помощь на 18% активнее. Обычно такая процедура нужна, чтобы устранить повреждения линз или шлейфов и проблемы с автофокусировкой, а также восстановить четкость изображения после падений техники или попадания внутрь влаги.Ремонтом материнской платы интересовались на 38% больше клиентов, а число объявлений выросло на 22%. Подобная работа требуется, когда устройство не включается, перегревается во время работы или перестает распознавать объектив и другие компоненты из-за повреждения электронных цепей.Перед обслуживанием камеры важно понять, что конкретно необходимо восстановить. Поэтому в январе–октябре 2025 года россияне на 27% активнее отдавали фото- и видеотехнику на диагностику. Предложение на такие работы увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Замена неработающего сенсора, который отвечает за формирование изображения, на четверть чаще становилась главной причиной для ремонта камеры, а чистка объектива — на 18%. При этом количество объявлений на эти услуги увеличилось на 6-7%.Кроме того, на 13% востребованнее оказалась замена ламп — эта процедура актуальна для моделей со встроенной вспышкой, которая переставала срабатывать или светила слишком слабо.