Россияне теперь могут оформить физическую платёжную карту Letim для оплаты товаров и услуг в Турции

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Разработчики электронного кошелька Letim анонсировали выпуск физических карт для россиян, путешествующих в Турцию. Пользователи могут оформить карту через приложение Letim, доставка доступна в 17 городах России и во всех городах Турции.Разработчики приложения Letim представили новую услугу — оформление пластиковой карты турецкой платёжной системы Troy. Заказать карту может любой верифицированный пользователь Letim в мобильном приложении.Приложение Letim позволяет российским туристам мгновенно переводить средства со своих счетов в российских банках через СБП и оплачивать покупки в магазинах и заведениях Турции, в онлайн-магазинах, доступных в Турции, а также снимать наличные в местных банкоматах с помощью QR-кода. Приложение Letim авторизовано центральным банком Турции. Пользователям доступна оплата, в том числе бесконтактная, даже без включенного мобильного интернета.Пользователи могут подать заявку на получение карты непосредственно в приложении Letim и выбрать адрес доставки в России или Турции. Карта является неименной, после добавления в приложении она привязывается к аккаунтам пользователей Letim. Пополнить карту можно переводом с российского счёта в приложении Letim — баланс карты при этом будет равен балансу электронного кошелька.Карты выпускаются в Турции, доставка на данный момент доступна в 17 российских городов — Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Пермь, Воронеж, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Самара, Красноярск, Челябинск, Краснодар, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток. Также доступна доставка непосредственно на территории Турции (81 город). Срок доставки от одного до четырёх рабочих дней. Стоимость доставки карты для Турции составляет 100 лир (около 300 рублей), для России — 250 лир (около 800 рублей).