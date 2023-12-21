Россияне теперь могут оформить физическую платёжную карту Letim для оплаты товаров и услуг в Турции

Александр


Разработчики электронного кошелька Letim анонсировали выпуск физических карт для россиян, путешествующих в Турцию. Пользователи могут оформить карту через приложение Letim, доставка доступна в 17 городах России и во всех городах Турции.

Разработчики приложения Letim представили новую услугу — оформление пластиковой карты турецкой платёжной системы Troy. Заказать карту может любой верифицированный пользователь Letim в мобильном приложении.

Приложение Letim позволяет российским туристам мгновенно переводить средства со своих счетов в российских банках через СБП и оплачивать покупки в магазинах и заведениях Турции, в онлайн-магазинах, доступных в Турции, а также снимать наличные в местных банкоматах с помощью QR-кода. Приложение Letim авторизовано центральным банком Турции. Пользователям доступна оплата, в том числе бесконтактная, даже без включенного мобильного интернета. 

Пользователи могут подать заявку на получение карты непосредственно в приложении Letim и выбрать адрес доставки в России или Турции. Карта является неименной, после добавления в приложении она привязывается к аккаунтам пользователей Letim. Пополнить карту можно переводом с российского счёта в приложении Letim — баланс карты при этом будет равен балансу электронного кошелька.

Карты выпускаются в Турции, доставка на данный момент доступна в 17 российских городов — Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Пермь, Воронеж, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Самара, Красноярск, Челябинск, Краснодар, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток. Также доступна доставка непосредственно на территории Турции (81 город). Срок доставки от одного до четырёх рабочих дней. Стоимость доставки карты для Турции составляет 100 лир (около 300 рублей), для России — 250 лир (около 800 рублей).
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Умный дом Xiaomi тайно открывает входную дверь по ночам. Компания уже ответила
Попробовал гаджеты умного дома HIPER IoT: доступные штуки, которые делают жизнь комфортнее
«Яндекс» начал продавать свою самую крутую колонку — «Станция Дуо Макс». Сколько стоит и где купить?
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Павел Дуров рассказал, как правильно пользоваться новой функцией Telegram 10.1
Первые покупатели iPhone 15 начали вставлять в порт USB-C всё подряд. Что из этого вышло?
Google порадовала владельцев смартфонов Samsung Galaxy красивым обновлением
На Google Pixel приходит киллер-фича iPhone. Можно смело переезжать на Android

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

st00p1dm0nkey
+4162
st00p1dm0nkey
Александр, вот вы вроде как на ресурсе про всякие гаджеты, приложения, игры и прочее, а главное про эту карту не указали!
Думаю большинство будет интересовать вопрос оплаты турецких аккаунтов.
Хоть в заметке написано, что карта не именная, а это означает, что пользователь не сможет оплатить не турецкие магазины типа psstore (согласно законодательству), но блин, не ленитесь и напишите это в тексте. Это полезная информация!
И потом вдруг я ошибаюсь 😉
час назад в 11:13
#
lonelysoul
+388
lonelysoul st00p1dm0nkey
Плюсую, пришлось гуглить дополнительно, потерял время.
час назад в 11:35
#
Купить рекламу