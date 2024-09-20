Россияне ясно и четко показали своё отношение к замедлению YouTube



В сети появились результаты исследования, раскрывающие изменения в расходе трафика на просмотр YouTube в России. Об этом пишет РБК.



Согласно источнику, аналитику провел CDN Video и выявил, что трафик YouTube в российских интернет-сетях неуклонно сокращается. С августа, когда в стране впервые начались проблемы с доступом к YouTube, и до текущего момента трафик этого видеосервиса сократился более чем на 50%. Иными словами, около половины зрителей YT больше на него не заходят после того, как скорость его работы просела.







«Пропавший» трафик распределился между российскими видеоплатформами: VK Video забрал 36%, «Яндекс» — 17%, RuTube и «Иви» по 8%, Okko — 6%. Еще около 22%, по мнению аналитиков, ждут появления нового хорошего сервиса с интересным для них контентом. Есть также часть трафика, который переместился «на зарубежные хостинги»; очевидно, это некоторые «пропавшие» из YouTube пользователи, которые стали смотреть его с использованием сервисов виртуальной смены геолокации.



Выходит, что жители России отреагировали на замедление YouTube довольно холодно — они просто стали искать для себя альтернативы, которые не будут создавать им таких сложностей.