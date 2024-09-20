Россияне ясно и четко показали своё отношение к замедлению YouTube

Олег

YouTube


В сети появились результаты исследования, раскрывающие изменения в расходе трафика на просмотр YouTube в России. Об этом пишет РБК.

Согласно источнику, аналитику провел CDN Video и выявил, что трафик YouTube в российских интернет-сетях неуклонно сокращается. С августа, когда в стране впервые начались проблемы с доступом к YouTube, и до текущего момента трафик этого видеосервиса сократился более чем на 50%. Иными словами, около половины зрителей YT больше на него не заходят после того, как скорость его работы просела.

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«Пропавший» трафик распределился между российскими видеоплатформами: VK Video забрал 36%, «Яндекс» — 17%, RuTube и «Иви» по 8%, Okko — 6%. Еще около 22%, по мнению аналитиков, ждут появления нового хорошего сервиса с интересным для них контентом. Есть также часть трафика, который переместился «на зарубежные хостинги»; очевидно, это некоторые «пропавшие» из YouTube пользователи, которые стали смотреть его с использованием сервисов виртуальной смены геолокации.

Выходит, что жители России отреагировали на замедление YouTube довольно холодно — они просто стали искать для себя альтернативы, которые не будут создавать им таких сложностей. 

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Источник:
РБК
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Комментарии

tellurian
+1858
tellurian
Как смотрел, так и смотрю.
Ничего другого не использую.
Вчера в 22:39
#
Mers
+5289
Mers
Олег, ну… ну зачем писать откровенную чушь, если все всё прекрасно знают и понимают почему. Мы тут все себе поделали ютуб, а баба Валя, с дедом Гришей, нет. Миллионы человек не могут это сделать, от этого и цифры. Будь он рабочий, альтернатива и нафиг не сдалась никому. Эти «исследования», какая-то насмешка.
Вчера в 23:06
#
Ckor_30
+685
Ckor_30
Как смотрел так и смотрю , опять желтая пресса .
2 часа назад в 00:08
#
YABLOKOFON
+287
YABLOKOFON
А у меня другая статистика впн и гудбай не поставили только ленивые никто на аналоги не ушёл там как не было контента так и нету.
2 часа назад в 00:27
#
+482
den3221
Аналога ютюбу нет, и пока не будет! Вк видео и рутюб просто тащат с ютюба контент, возможно позже что то и будет! Ютюб это мультикультурная и транснациональная платформа!
33 минуты назад
#

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