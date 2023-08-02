Россиянин купил машину со скрученным пробегом и стряс полцены с продавца. Так может сделать каждый

Олег

Mersedes


В сети появилась история россиянина, который стал жертвой хитрости автодилера и привлек его к ответственности. Подробности собрали в ixbt со ссылкой на официальные данные суда Липецкой области.

Согласно источнику, житель Липецка приобрел в автосалоне Mersedes-Benz GLE 2015 года выпуска за 3,5 млн рублей — на момент сделки пробег авто был на отметке 86 тысяч километров. Спустя время покупатель обратился к официальному дилеру и оказалось, что пробег был скручен — в 2019 году база зафиксировала вдвое большие цифры.

Автодилер отказался договариваться, и пострадавший подал против него иск. В результате Липецкий суд постановил снизить покупную цену машины на 574 500 рублей, выплатить покупателю неустойку в размере 1 млн рублей, а также штраф и компенсацию расходов и морального вреда. Суммарно автодилеру придется раскошелиться на 1 800 000 рублей.

Автосалон подал апелляцию, но она была отклонена, поскольку продавец должен был знать о риске занижения пробега и провести проверку до сделки купли-продажи. Решение вступило в законную силу: теперь покупатель получит от продавца полцены машины. 

7
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Суд Липецкой области
Cсылки по теме:
Названы топ-10 самых дешевых автомобилей в России
Вы не верили, а он взлетел: первый летающий автомобиль неистово собирает предзаказы
Эта иномарка круче Lada Vesta, но стоит удивительно дешево

Рекомендации

Рекомендации

«Сбер» начал аннулировать бонусные баллы и отключать клиентов от программы лояльности
Мошенники определились с жертвами: они расставили ловушки для жителей и гостей Москвы
Мошенники начали присылать курьеров за наличными прямо на дом
Мошенники сменили стратегию: они больше не спрашивают номер карты, но всё равно получают ваши деньги

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+4874
tellurian
Перед покупкой любой машины нужно проверять её историю через отчеты автотеки и любой другой.
Сегодня в 11:04
#
+21
b0rman tellurian
Вроде не на рынке машину покупали ,а у дилера.Это магазин ,а не шарашкина контора.И все верно пускай страдают.Это все равно что покупать новое и получить бу
Сегодня в 11:20
#
tellurian
+4874
tellurian b0rman
На ютубе столько роликов про новые машины от дилеров. Причём крупных и известных. Сколько судов с ними из-за этого.
Крашеные, скрученные и прочее. Поэтому проверять всегда и везде надо. Ещё брать прибор для проверки ЛКП.
2 часа назад в 13:29
#
tellurian
+4874
tellurian b0rman
У дилеров тоже люди работают, которые любят ломануть клиента и работодателя.
2 часа назад в 13:30
#
+94
migachevm
мужик красавчик! рад за него, купил считай мерс за 1.7 ляма👍😂
час назад в 14:35
#
Lord
+551
Lord
Ай да россиянин, ай да молодец, раскрутил липецкий салон.
5 минут назад
#