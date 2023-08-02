Россиянин купил машину со скрученным пробегом и стряс полцены с продавца. Так может сделать каждый



В сети появилась история россиянина, который стал жертвой хитрости автодилера и привлек его к ответственности. Подробности собрали в ixbt со ссылкой на официальные данные суда Липецкой области.



Согласно источнику, житель Липецка приобрел в автосалоне Mersedes-Benz GLE 2015 года выпуска за 3,5 млн рублей — на момент сделки пробег авто был на отметке 86 тысяч километров. Спустя время покупатель обратился к официальному дилеру и оказалось, что пробег был скручен — в 2019 году база зафиксировала вдвое большие цифры.



Автодилер отказался договариваться, и пострадавший подал против него иск. В результате Липецкий суд постановил снизить покупную цену машины на 574 500 рублей, выплатить покупателю неустойку в размере 1 млн рублей, а также штраф и компенсацию расходов и морального вреда. Суммарно автодилеру придется раскошелиться на 1 800 000 рублей.



Автосалон подал апелляцию, но она была отклонена, поскольку продавец должен был знать о риске занижения пробега и провести проверку до сделки купли-продажи. Решение вступило в законную силу: теперь покупатель получит от продавца полцены машины.