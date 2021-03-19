Россиянин Егор Крючков пытался подкупить сотрудника компании Tesla, чтобы тот внедрил вредоносное ПО в систему управления заводом. Об этом сообщает Министерство юстиции США.
Согласно данным следствия, Егор нашел себе нескольких сообщников, после чего в рамках заговора выехал из России в Калифорнию. В период с 1 по 21 августа 2020 года он неоднократно ездил в Неваду, предлагая сотруднику Tesla $1 млн в биткойнах за то, чтобы он запустил «троян» в компьютерную систему компании. Сотрудник Tesla сообщил руководству о визитах и предложениях россиянина, после чего компания сразу связалась с ФБР. Власти США считают, что Крючков планировал загрузить секретные или «чувствительные» документы из базы данных Tesla, чтобы впоследствии шантажировать руководство предприятия. Изначально на сайте Минюста говорилось, что россиянин арестован за попытку взлома сети «американской компании из Невады», но её название не уточнялось. Спустя два дня после ареста Илон Маск публично сообщил, что атака готовилась именно на Tesla.
Егор Крючков уже предстал перед судом США. Он признал себя виновным только по одному пункту обвинения — сговор с целью умышленного нанесения вреда защищенному компьютеру. Приговор будет вынесен 10 мая 2021 года.
Tesla уже подвергалась атакам в этом году. Например, в начале марта из-за уязвимости в системе видеонаблюдения были скомпрометированы и утекли в сеть высококачественные видеозаписи с заводов Tesla, на которых можно различить сотрудников компании и проследить процесс их работы. А в начале февраля «белый» хакер продемонстрировал простой способ внесения изменений на сервера Tesla, загрузив «троян» в репозитории для проектов с открытым исходным кодом.
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