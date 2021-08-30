Asphalt 9

Житель Кемерово Максим Жуков судился с компанией Apple и даже выиграл дело в первой инстанции. Иск был максимально странным, но судья принял его сторону.

Жуков играл на своём айфоне в Asphalt 9 и в какой-то момент настолько подсел на игру, что решил получить виртуальный автомобиль определённой марки. Он покупал всё новые и новые карточки, по которым в игре разыгрываются машины, но так и не получил заветную модель. Всего он спустил на свою нереализовавшуюся мечту более 360 тысяч рублей.

Недовольный игрок собрал доказательства того, что издатель Asphalt 9 компания Gameloft обещала выдать топовый автомобиль обладателям билетов, а также того, что средства были оплачены в пользу Apple.

Суд решил, что Apple обязана вернуть Жукову потраченные средства, а также выплатить неустойку и штраф — всего около одного миллиона рублей. Компания не согласилась с этим решением и успешно оспорила его в апелляционной инстанции. Сейчас у Жукова есть возможность оспорить апелляционное определение в кассационном суде (а затем, возможно, и Верховном суде), но неизвестно, зайдёт ли он настолько далеко.



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Появились несколько новых подробностей об iPhone 13. Они вам понравятся Появились несколько новых подробностей об iPhone 13. Они вам понравятся

Стало известно название следующего iPhone. Мы увидим его осенью Стало известно название следующего iPhone. Мы увидим его осенью

Названы все устройства Apple, который представят в этом году. Одной долгожданной новинки может не быть Названы все устройства Apple, который представят в этом году. Одной долгожданной новинки может не быть