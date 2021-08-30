



Житель Кемерово Максим Жуков судился с компанией Apple и даже выиграл дело в первой инстанции. Иск был максимально странным, но судья принял его сторону.



Жуков играл на своём айфоне в Asphalt 9 и в какой-то момент настолько подсел на игру, что решил получить виртуальный автомобиль определённой марки. Он покупал всё новые и новые карточки, по которым в игре разыгрываются машины, но так и не получил заветную модель. Всего он спустил на свою нереализовавшуюся мечту более 360 тысяч рублей.



Недовольный игрок собрал доказательства того, что издатель Asphalt 9 компания Gameloft обещала выдать топовый автомобиль обладателям билетов, а также того, что средства были оплачены в пользу Apple.



Суд решил, что Apple обязана вернуть Жукову потраченные средства, а также выплатить неустойку и штраф — всего около одного миллиона рублей. Компания не согласилась с этим решением и успешно оспорила его в апелляционной инстанции. Сейчас у Жукова есть возможность оспорить апелляционное определение в кассационном суде (а затем, возможно, и Верховном суде), но неизвестно, зайдёт ли он настолько далеко.







