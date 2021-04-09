Российский инженер Александр Земсков подал иск к Apple, Samsung и Huawei за использование изобретенной им технологии без лицензии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный сайт «Мосгорсуда».
Александр предъявил к компаниям претензии за то, что они используют в своих смартфонах систему определения местоположения (геолокации) по сотовым вышкам. На территории РФ он официально является правообладателем изобретения «Способ и система определения местоположения объекта на территории». Система дает возможность установить геолокацию девайса на основании данных о его электромагнитном излучении по отношению к ближайшей сотовой вышке — это намного быстрее, чем использование GPS. Apple, Samsung и Huawei нарушили этот патент, когда ввезли и продавали на территории России смартфоны, которые задействуют именно этот способ определения местоположения. В иске упоминаются iPhone XR, Galaxy A50 и Honor 7A — именно эти устройства изобретатель проверил на предмет нарушений, однако очевидно, что его система используется во всей линейке смартфонов компаний.
Суд провел экспертизу Honor 7A, причём обследовались сразу два одинаковых девайса — второй был нужен для того, чтобы исключить подлог со стороны Земскова. По результатам в указанных моделях действительно обнаружены признаки изобретения Александра, на которое у него есть патент. При претензии к Apple и Samsung были выделены в отдельные дела, поэтому изобретателю теперь предстоит вести сразу три разбирательства. Представители всех трех компаний отказались комментировать ситуацию.
Согласно базе «Роспатента», изобретение Земскова зарегистрировано там с 2008 года. Сам Александр рассказал, что создал свою систему определения геолокации для того, чтобы нивелировать недостатки GPS, такие, как скорость определения местоположения и отсутствие связи со спутниками в тоннелях или гаражах. Он утверждает, что из-за открытости информации в наше время, его технологию могли частично скопировать за рубежом и внедрить в свои смартфоны множество компаний. Для российских изобретателей существуют некоторые сложности в системе патентизации — в частности, патент, полученный в РФ, действует только в РФ. После его получения у инженера есть ограниченное время, в течение которого он должен успеть запатентовать свое детище и за границей. Если этого не происходит, то право собственности на его проект не сможет получить никто, даже его создатель. Сотрудник патентного бюро пояснил, что у российских изобретателей зачастую просто нет денег, чтобы патентовать свои творения в других странах, чем активно пользуются крупные корпорации.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: