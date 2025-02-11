Российская 6G-сеть прошла испытания и приятно удивила всех

Олег

6G
Фото: Unsplash 


Российские исследователи протестировали работу беспроводного канала сети 6G в нескольких сценариях и остались очень довольны результатом. Об этом сообщает ТАСС.

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Согласно источнику, эксперименты провели сотрудники НИУ ВШЭ. Их целью было получить стабильный устойчивый сигнал на субтерагерцовых частотах в четырех разных сценариях использования. Физики сумели добиться высокой скорости передачи данных 12 гигабит в секунду.

«Мы показали, что система 6G может стабильно передавать данные на нужных частотах и скорости. Это важный шаг для развития технологий связи. В будущем мы будем работать над тем, чтобы сделать систему еще устойчивее с помощью машинного обучения», — директор института Евгений Кучерявый. 

Внедрять 6G-оборудование провайдеры планируют в следующем десятилетии. Устройства для связи шестого поколения будут работать на частотах субтерагерцового диапазона, благодаря чему увеличивается скорость передачи данных; при этом возникают побочные эффекты — чувствительность к помехам и изменению положения приемников и передатчиков сигнала. Чтобы нивелировать эти проблемы, российские ученые изобрели алгоритм, выявляющий наличие помехи спустя несколько миллисекунд с его появления. 

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Источник:
ТАСС
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Комментарии

+46
BINSER
Как обычно надо подождать следующего десятилетия😁😂
Сегодня в 15:10
#
kardigan
+3900
kardigan BINSER
Новые санкции помогут шевелению. Они только на пользу👌
Сегодня в 15:16
#
+55
olegvl2
Балаболы, 5G то внедрить не могут😂😂😂
Сегодня в 15:24
#
tellurian
+2148
tellurian olegvl2
5Г думаю Россия пропустит.
час назад в 17:47
#
Tigrolik
+760
Tigrolik
То есть развития хотя бы 4Г не ждать даже?
час назад в 17:23
#
tellurian
+2148
tellurian Tigrolik
А что с ним не так?
3г уже многие операторы отклики и отключат в пользу 4Г.
Крупные города, области покрыты.
Есть места где не рентабельно покрывать. Увы, во всём мире так. Ищут пути решения.
час назад в 17:49
#
tellurian
+2148
tellurian
Ещё стандарт до конца не определён.
Есть уже много документов. Да и теория и массовое производство разные вещи.
час назад в 17:47
#
banditos
+156
banditos
Ща сначала все сливки снимут(окупят)
А на марс то когда?
час назад в 17:56
#

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