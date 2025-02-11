Российская 6G-сеть прошла испытания и приятно удивила всех

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Российские исследователи протестировали работу беспроводного канала сети 6G в нескольких сценариях и остались очень довольны результатом. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы показали, что система 6G может стабильно передавать данные на нужных частотах и скорости. Это важный шаг для развития технологий связи. В будущем мы будем работать над тем, чтобы сделать систему еще устойчивее с помощью машинного обучения», — директор института Евгений Кучерявый.
Внедрять 6G-оборудование провайдеры планируют в следующем десятилетии. Устройства для связи шестого поколения будут работать на частотах субтерагерцового диапазона, благодаря чему увеличивается скорость передачи данных; при этом возникают побочные эффекты — чувствительность к помехам и изменению положения приемников и передатчиков сигнала. Чтобы нивелировать эти проблемы, российские ученые изобрели алгоритм, выявляющий наличие помехи спустя несколько миллисекунд с его появления.