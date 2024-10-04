Российская айтишница создала приложение, которое показывает, любят ли вас или пора расстаться

Пользовательница X с ником nikalaikina создала приложение Spilk — Chat History Analyzer. С его помощью можно проанализировать чат с вашим избранником (или вашей избранницей), чтобы понять, кто из вас любит сильнее, и вообще взаимны ли ваши чувства.
Сначала нужно выгрузить переписку с человеком из Telegram или WhatsApp, а затем загрузить её в Spilk. Приложение проводит анализ по нескольким параметрам (количество сообщений от каждого, скорость ответа, игнор сообщений и прочее) и на основе этого строит графики, которые наглядно показывают, кто стремится к общению, а кто просто терпит и вяло поддерживает диалог. Очевидно, что чем выше столбики или кривая графика, тем сильнее привязанность или любовь.
nikalaikina рассказала, что мысль о создании этого приложения пришла к ней после того как она захотела выяснить, любил ли её парень, с которым она рассталась 7,5 лет назад. Незадолго до расставания она почувствовала, что его чувства угасли, и приложение это подтвердило — оно показало, что примерно в тот же срок парень стал немногословным и начал намного реже отвечать на её сообщения.
Приложение Spilk бесплатное и не содержит рекламы или функций, которые можно разблокировать за деньги. Не стоит опасаться, что загруженная в него переписка будет куда-то слита, поскольку анализ текста производится непосредственно на смартфоне. Особо боязливым разработчица советует отключить интернет на смартфоне перед загрузкой переписки, а после анализа удалить приложение. Тех, кто не доверяет даже после этого, она попросила проверить, утекает ли куда-нибудь трафик от её приложения, и выступить с разоблачением её хитрости.
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