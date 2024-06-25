Российская компания «БЮРО 1440» передала 1,5 ТБ данных через спутниковую 5G-связь



Компания «БЮРО 1440» рассказала о миссии «Рассвет-2», которая была посвящена спутниковой передаче данных. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале.



Согласно источнику, в рамках миссии был проведен ряд тестов для установления стабильной связи между абонентским терминалом на Земле и космическим спутником на орбите. Передача данных осуществлялась по протоколу 5G NTN.







В результате связь была успешно установлена и команда передала более 1,5 ТБ данных между Землей и спутником. Максимальный объем переданной информации в пределах одного сеанса достиг 450 Гб. Инженеры преодолели эффект Доплера и задержки в канале, несмотря на скорость спутника в 27 тысяч км/ч на высоте 800 км. Кроме того, удалось также передать данные по межспутниковой лазерной связи на расстоянии 220 км.