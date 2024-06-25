Российская компания «БЮРО 1440» передала 1,5 ТБ данных через спутниковую 5G-связь

Олег

БЮРО 1440


Компания «БЮРО 1440» рассказала о миссии «Рассвет-2», которая была посвящена спутниковой передаче данных. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале.

Согласно источнику, в рамках миссии был проведен ряд тестов для установления стабильной связи между абонентским терминалом на Земле и космическим спутником на орбите. Передача данных осуществлялась по протоколу 5G NTN.

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В результате связь была успешно установлена и команда передала более 1,5 ТБ данных между Землей и спутником. Максимальный объем переданной информации в пределах одного сеанса достиг 450 Гб. Инженеры преодолели эффект Доплера и задержки в канале, несмотря на скорость спутника в 27 тысяч км/ч на высоте 800 км. Кроме того, удалось также передать данные по межспутниковой лазерной связи на расстоянии 220 км. 

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Источник:
БЮРО 1140
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Комментарии

+699
jkttim
Странно, я думал такого класса спутник должен находиться на геостационарной орбите. 🧐
Сегодня в 15:50
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+318
Digital Persona jkttim
Дорого. Запустили три штуки для устойчивой связи на низкой орбите
час назад в 17:46
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