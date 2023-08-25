Российская нейросеть SheetsGPT перевернет будни всех пользователей Excel-таблиц

Российские разработчики представили нейросеть SheetsGPT, которая облегчает работу с электронными таблицами. О ней пишут «РИА Новости».
Согласно источнику, SheetsGPT способна значительно упросить и ускорить работу с Excel-таблицами для бухгалтеров, операторов данных, сотрудников маркетплейсов и менеджеров разных уровней. Пресс-служба платформы НТИ уверяет, что нейросеть позволяет не заучивать формулы и не писать макросы.
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SheetsGPT работает с простыми письменными запросами, которые она распознает и реализует в таблице. В основе технологии лежит нейросеть, понимающая текстовые запросы пользователя: серверная часть обрабатывает эти запросы, преобразует в удобный для пользователя вид и возвращает ответы.
Чтобы воспользоваться нейросетью, нужно загрузить документ на сайт и ввести текстовый запрос. Результат будет выдан спустя 8-15 секунд. Сейчас платформа тестируется, но в скором времени попробовать её сможет любой желающий. В данный момент можно записаться на бета-тест.