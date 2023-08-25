Российская нейросеть SheetsGPT перевернет будни всех пользователей Excel-таблиц

Олег

SheetsGPT

Российские разработчики представили нейросеть SheetsGPT, которая облегчает работу с электронными таблицами. О ней пишут «РИА Новости».

Согласно источнику, SheetsGPT способна значительно упросить и ускорить работу с Excel-таблицами для бухгалтеров, операторов данных, сотрудников маркетплейсов и менеджеров разных уровней. Пресс-служба платформы НТИ уверяет, что нейросеть позволяет не заучивать формулы и не писать макросы.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

SheetsGPT работает с простыми письменными запросами, которые она распознает и реализует в таблице. В основе технологии лежит нейросеть, понимающая текстовые запросы пользователя: серверная часть обрабатывает эти запросы, преобразует в удобный для пользователя вид и возвращает ответы.

Чтобы воспользоваться нейросетью, нужно загрузить документ на сайт и ввести текстовый запрос. Результат будет выдан спустя 8-15 секунд. Сейчас платформа тестируется, но в скором времени попробовать её сможет любой желающий. В данный момент можно записаться на бета-тест. 

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
РИА Новости
Cсылки по теме:
Aria добралась до Opera на iOS. Мобильный браузер наконец-то получил ИИ на базе ChatGPT
Тим Кук публично раскрыл планы Apple. Берегись, ChatGPT
Microsoft окончательно отказалась от самой странной функции Windows. Apple, учись!

Рекомендации

Рекомендации

«Яндекс Такси» теперь умеет работать со сломанной навигацией
Создан нейросетевой фотоаппарат без матрицы и объектива. Это какой-то сюр
Samsung спишет сразу 14 популярнейших моделей смартфонов
Принят закон, который положит конец безлимитным заработкам таксистов

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

st00p1dm0nkey
+4056
st00p1dm0nkey
Загружайте свои таблицы и не ссыти, всё зашифровано, и инфа никуда не сливается…бухгалтерам загрузка без очереди! 👍🤣
10 минут назад
#