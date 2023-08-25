Российская нейросеть SheetsGPT перевернет будни всех пользователей Excel-таблиц





Российские разработчики представили нейросеть SheetsGPT, которая облегчает работу с электронными таблицами. О ней пишут «РИА Новости».



Согласно источнику, SheetsGPT способна значительно упросить и ускорить работу с Excel-таблицами для бухгалтеров, операторов данных, сотрудников маркетплейсов и менеджеров разных уровней. Пресс-служба платформы НТИ уверяет, что нейросеть позволяет не заучивать формулы и не писать макросы.





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