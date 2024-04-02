Российская замена Microsoft Office оказалась при смерти



Разработчики российского офисного пакета приложений, призванного заменить продукты Microsoft, жалуются на сверхнизкую выручку. Подробности собрали в РБК.



Речь идет о пакете «МойОфис» — наборе утилит для офисной работы с текстовыми файлами, таблицами, презентациями и так далее. Разработчик пакета «Новые облачные технологии» оказался в минусе по итогам 2023 года — выручка снизилась на 44%, в результате чего продукт стал убыточным. В 2022 году компания получила 386,5 млн рублей прибыли, а в 2023-м — 5,2 млрд рублей чистого убытка.







Представитель разработчика считает, что «МойОфис» не взлетел как замена Microsoft Office из-за общего снижения темпов импортозамещения софта в стране. В 2023 году закупки оказались ниже, чем прогнозировали аналитики, и объем их был на 18,1% меньше прошлогоднего. Еще одной причиной стала лазейка от Microsoft: компания разрешила российским компаниям продолжать пользоваться своими лицензиями и в некоторых случаях даже приобретать новые.



