Российская замена Microsoft Office оказалась при смерти

Олег

Microsoft Office


Разработчики российского офисного пакета приложений, призванного заменить продукты Microsoft, жалуются на сверхнизкую выручку. Подробности собрали в РБК.

Речь идет о пакете «МойОфис» — наборе утилит для офисной работы с текстовыми файлами, таблицами, презентациями и так далее. Разработчик пакета «Новые облачные технологии» оказался в минусе по итогам 2023 года — выручка снизилась на 44%, в результате чего продукт стал убыточным. В 2022 году компания получила 386,5 млн рублей прибыли, а в 2023-м — 5,2 млрд рублей чистого убытка.

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Представитель разработчика считает, что «МойОфис» не взлетел как замена Microsoft Office из-за общего снижения темпов импортозамещения софта в стране. В 2023 году закупки оказались ниже, чем прогнозировали аналитики, и объем их был на 18,1% меньше прошлогоднего. Еще одной причиной стала лазейка от Microsoft: компания разрешила российским компаниям продолжать пользоваться своими лицензиями и в некоторых случаях даже приобретать новые.

«Рассчитываем, что недавнее уведомление Microsoft о прекращении работы облачных сервисов станет хорошим напоминанием о необходимости скорейшего импортозамещения», — представитель НОТ.

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Источник:
РБК
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Комментарии

tellurian
+1251
tellurian
Думали что повторится 2022 год?
Недооценили конкурентов?
Вчера в 19:32
#
Anatoly076
+149
Anatoly076
На одном ресурсе есть один из учредителей «Мой офис», он там очень кусается при написании критики в сторону ИТ замещения. Ну во первых как только им дали Кард Бланж они свернули и урезали все бесплатные версии своего продукта (даже для учебы)!!! Сегодняшний пакет для учебы это таблицы excel и word. А как же презентации в школу?

Короче в коммерческом секторе их не признали а госники мало заинтересованы в развитии продуктов под них! Им бы за бюджет купили то что на чем они работу работать будут! Вот и встряли — за 2 года расчищенного поля ничего больше чем было не сделано. Разработчиков столько же, динамика обновлений никакая, функционал вообще труба.

И самая огромная БЕДА это разрешение документов при взаимодействии с ЭДО и печати на принтерах! Открываешь фаил через Word, то разметка, поля и и.д. Все корректно. Открываешь/ отправляешь на печать через НАШофис и все — приехали!!! Ну и кому он такой нужен? Да еще и за деньги!!!

Думали по-быстрому карман набить! 😉🤔🤣🤣🤣🤣🤣
Вчера в 19:46
#
Hello!
+694
Hello!
ВК умер, тут при смерти. У вам все в порядке?
Вчера в 19:52
#
tellurian
+1251
tellurian
Читал несколько блогов, там сотрудники госкомпаний писали, что они купили кучу лицензий и убрали их на полку. Пользуются привычными зарубежными.
Вчера в 19:52
#
Anatoly076
+149
Anatoly076 tellurian
Потому что нет «ПОЛНОЦЕННОГО ВНЕДРЕНИЯ»! Сейчас типа продали лицензию/коробку и вот вам ссылка на ютюб-анал для учебы, а еще смотрите анонсы и вебинары, а еще смотрите презентации от наших продуктовых менеджеров, а еще, а еще, а еще и вот тут еще… Да и телефон тех. поддержки с 11:17 до 15:43:25 — потому что мы пока маленькие. Ну и конечно же почта TopaiPoHolodku@tugodum.ru — мы обязательно ответим!!!!

Ну не жесть ведь правда? А как же работу работать?

Это как купить Мерс Е63 и пока не прочитаешь мануал никуда не поедешь. А еще надо 100 часов факультативно обучаться, чтобы его правильно заправлять и все это за ваши 45.000.000 рублей!!! ))))))))))))))))))
Вчера в 22:54
#
Aspard
+563
Aspard
Хорошо мы Р7 выбрали)) Плюс там форматы Майков открываются в нативном режиме.
Вчера в 19:55
#
+923
hate_u
Не фортануло. Не получилось нахаляву проехать по свободному шоссе на печи.
Вчера в 21:57
#