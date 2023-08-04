Российские банки избавились от раздражающего лимита

Александр

Иллюстрация: Unpslash

Президент РФ Владимир Путин подписал принятый Госдумой закон, предусматривающий значительное увеличение лимита средств, которые можно бесплатно переводить между своими счетами в разных банках. Сейчас действует ограничение в 100 тысяч рублей ежемесячно, а новые нормы предусматривают бесплатные переводы на сумму до 30 миллионов рублей за тот же период.

После превышения порога комиссия составит 0,5% от переводимой суммы, но не более 1500 рублей с каждого перевода. Закон также предусматривает отсутствие ограничения на количество совершаемых переводов. Кроме того, теперь банки обязаны бесплатно информировать об истечении срока вкладов: срочных не позже, чем за пять календарных дней до окончания срока, а вкладов, внесенных на условиях выдачи при определенных обстоятельствах, в течение пяти календарных дней после наступления таких обстоятельств.

Комиссия не будет взиматься при отправке денег через «Систему быстрых платежей», при этом банкам по-прежнему позволено брать плату за перевод, если деньги перечисляются не по номеру телефона, а с одной карты на другую (даже если обе карты принадлежат одному клиенту). Банки обязаны размещать информацию о правилах взимания комиссии (и её отсутствии) в местах оказания услуг, то есть в отделениях, на сайтах и в мобильных приложениях.

Закон вступит в силу в полной мере через 9 месяцев после его официального опубликования, а обязанность информировать клиентов о скором окончании вклада возникнет у банков через 6 месяцев.
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Источник:
Право
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Комментарии

ierom
+38
ierom
добрые друзья ему насоветовали?))
час назад в 18:35
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+61
AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255
Ну да ну да , у нас же у каждого гражданина по 30 млн лежит … прям необходимость , как же жили то мы бедные без этого ? А про другие законы который Солнцеликий подписал никто не пишет… видимо что то не столь важное .
час назад в 19:00
#
+580
pincher AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255
Полностью согласен! Вот одна из таких новостей… «Путин ввел дополнительную выплату в 500 рублей для жителей осажденного Сталинграда – Коммерсантъ»
32 минуты назад
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+580
pincher pincher
👍👍👍🫡👏👏👏
31 минуту назад
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+70
Gandalf2021
Комменты огонь 🔥))
41 минуту назад
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