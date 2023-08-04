Российские банки избавились от раздражающего лимита

Президент РФ Владимир Путин подписал принятый Госдумой закон, предусматривающий значительное увеличение лимита средств, которые можно бесплатно переводить между своими счетами в разных банках. Сейчас действует ограничение в 100 тысяч рублей ежемесячно, а новые нормы предусматривают бесплатные переводы на сумму до 30 миллионов рублей за тот же период.После превышения порога комиссия составит 0,5% от переводимой суммы, но не более 1500 рублей с каждого перевода. Закон также предусматривает отсутствие ограничения на количество совершаемых переводов. Кроме того, теперь банки обязаны бесплатно информировать об истечении срока вкладов: срочных не позже, чем за пять календарных дней до окончания срока, а вкладов, внесенных на условиях выдачи при определенных обстоятельствах, в течение пяти календарных дней после наступления таких обстоятельств.Комиссия не будет взиматься при отправке денег через «Систему быстрых платежей», при этом банкам по-прежнему позволено брать плату за перевод, если деньги перечисляются не по номеру телефона, а с одной карты на другую (даже если обе карты принадлежат одному клиенту). Банки обязаны размещать информацию о правилах взимания комиссии (и её отсутствии) в местах оказания услуг, то есть в отделениях, на сайтах и в мобильных приложениях.Закон вступит в силу в полной мере через 9 месяцев после его официального опубликования, а обязанность информировать клиентов о скором окончании вклада возникнет у банков через 6 месяцев.