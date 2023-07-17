Российские банки избавятся от раздражающего лимита
Александр Кузнецов —
Иллюстрация: Unpslash
По данным «Известий», Госдума рассматривает законопроект, предусматривающий значительное повышение лимита средств, которые можно бесплатно переводить между своими счетами. Документ был принят в первом чтении, после внесения правок ему предстоит ещё два чтения, после чего он может быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом РФ.
В настоящее время гражданину РФ позволено переводить с одного своего банковского счёта на другой без комиссии не более 100 тысяч рублей в месяц. После превышения этого порога комиссия составляет 0,5% от переводимой суммы, но не более 1500 рублей с каждого перевода. Законопроект в новой редакции предусматривает увеличение лимита до 30 миллионов в месяц без ограничения количества совершаемых переводов, что для большинства россиян будет означать полное отсутствие лимита.
Комиссия не будет взиматься при отправке денег через «Систему быстрых платежей», пир этом банкам будет позволено брать плату за перевод, если деньги перечисляются не по номеру телефона, а с одной карты на другую (даже если обе карты принадлежат одному клиенту). По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, законопроект может быть рассмотрен депутатами и принят уже в этом месяце.
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