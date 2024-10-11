Банки начали выпускать платёжные стикеры-невидимки для смартфонов. Кто их выдаёт и на каких условиях?

Несколько российских банков предложили клиентами сверхтонкие платёжные стикеры, которые можно наклеивать на заднюю крышку смартфона. Они не мешают беспроводной зарядке и примагничиванию аксессуаров MagSafe, а также не прощупываются сквозь чехол.Такие стикеры в основном предназначены для обладателей iPhone. После ухода компании Apple с российского рынка сервис Apple Pay перестал работать в России, а использовать модуль NFC со сторонними платёжными сервисами и банками невозможно из-за ограничений iOS. Впрочем, их можно использовать и с Android-смартфонами, лишёнными собственного NFC-модуля.У каких банков уже есть такие стикеры?Толщина стикера 0,43 мм. Выпуск для клиентов с тарифом Private бесплатный, для всех остальных — 790 рублей. Заказать его можно в мобильном приложении, как дополнительную карту: нажмите на главном экране «Открыть новый счёт или продукт», затем «Заказать допкарту», выберите счёт, укажите «Для себя» → «Пластиковая карта» и в списке дизайнов выберите «Платёжный стикер». Доставка будет осуществляться с 14 октября 2024 года.Толщина стикера менее 1 мм. По словам банка, он «более чувствительный, чем обычный», что позволяет ему работать через чехол и срабатывать быстрее. Будет доступно три варианта дизайна. Сроки и условия оформления пока неизвестны, они будут объявлены позже.У «Сбербанка» два дизайна стикера, более непримечательные, чем у «Т-Банка» и «Альфы» — серый и двухцветный градиент. Изначально изготовлено 10 тысяч штук, заказ можно оформить на сайте или в приложении банка, доставка обещана через несколько недель. Для обладателей подписки «Прайм» стикер стоит 500 рублей, без подписки 700 рублей.