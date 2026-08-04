Российские банки перестали открываться без сертификата Минцифры на смартфоне
Пользователи массово жалуются на потерю доступа к онлайн-банкингу через веб-приложения и сайты с использованием Safari и Chrome. Об этом пишет РБК.
Согласно источнику, проблемы начались вечером 3 августа. Веб-ресурсы ряда крупных российских банков, включая ВТБ и Альфа-банк, перестали открываться в зарубежных браузерах. Пользователи Chrome и Safari столкнулись с трудностями при попытке зайти на сайты и войти в онлайн-кабинеты. Вместо привычных карт и счетов отображается «заглушка»:
Причиной проблемы стал отзыв зарубежных SSL-сертификатов, из-за чего банки были вынуждены перейти на отечественные сертификаты безопасности от Минцифры. Поскольку большинство иностранных браузеров по умолчанию не доверяют новому национальному удостоверяющему центру, они блокируют доступ к этим ресурсам и предупреждают о небезопасном соединении.
При этом финансовые организации работают в штатном режиме, а сами сайты без проблем открываются через «Яндекс Браузер», куда необходимые сертификаты уже встроены. Если хочется продолжать работать с банками через Safari или Chrome, придётся установить на смартфон сертификаты от Минцифры РФ. Учтите, что через них проходит трафик на устройстве.
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Комментарии ()
+1
У меня и без сертификатов все хорошо👍
16 минут назад
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