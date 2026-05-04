Российские банки ввели неприятное ограничение

Александр

Жители РФ заметили, что чаты внутри некоторых банковских приложениях перестали работать. «Сбербанк» и «Т-Банк» приступили к отключению встроенные возможности обмена сообщениями и комментариев к переводам между клиентами. В интерфейсах при попытке написать другому пользователю стало появляться уведомление о том, что «переписка больше не поддерживается», а комментарии к переводам были переведены в истории операций.

В поддержке «Сбербанк» говорят, что опция отключается постепенно с 27 апреля, и к 5 мая диалоги должны быть недоступны у всех клиентов. «Т-Банк», в свою очередь, переименовал раздел «Чат» в «Поддержку», полностью удалив историю переписок с другими людьми и оставив только канал для связи с банком.

Причины произошедших изменений в работе чатов банки официально не комментируют. В феврале СМИ сообщили, что в «белый список» сайтов, работающих при отключении интернета, не внесены банки, которые не установили оборудование СОРМ для хранения переписок пользователей. Вероятно, после блокировки Telegram и других иностранных мессенджеров россияне начали использовать для общения банковские приложения, а власти потребовали от банков закрыть чаты ввиду невозможности или сложности следить за перепиской в них.
Комментарии (2)

kardigan
kardigan
Это как раз не особо напрягло🤣 не особо обязательная и востребованная была эта функция. Вот связь с банком это да.. разговаривать с тупым ботом то ещё удовольствие.
Сегодня в 16:22
Monder kardigan
Было удобно в долг давать. Сразу в чате у тебя история по человеку. И понимание, сколько ему ещё вернуть осталось. А теперь ищи в истории операций. Я недавно одного так потерял
Сегодня в 19:39
