Российские банки ввели неприятное ограничение

Жители РФ заметили, что чаты внутри некоторых банковских приложениях перестали работать. «Сбербанк» и «Т-Банк» приступили к отключению встроенные возможности обмена сообщениями и комментариев к переводам между клиентами. В интерфейсах при попытке написать другому пользователю стало появляться уведомление о том, что «переписка больше не поддерживается», а комментарии к переводам были переведены в истории операций.

В поддержке «Сбербанк» говорят, что опция отключается постепенно с 27 апреля, и к 5 мая диалоги должны быть недоступны у всех клиентов. «Т-Банк», в свою очередь, переименовал раздел «Чат» в «Поддержку», полностью удалив историю переписок с другими людьми и оставив только канал для связи с банком.Причины произошедших изменений в работе чатов банки официально не комментируют. В феврале СМИ сообщили, что в «белый список» сайтов, работающих при отключении интернета, не внесены банки, которые не установили оборудование СОРМ для хранения переписок пользователей. Вероятно, после блокировки Telegram и других иностранных мессенджеров россияне начали использовать для общения банковские приложения, а власти потребовали от банков закрыть чаты ввиду невозможности или сложности следить за перепиской в них.