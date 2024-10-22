Российские банковские карты постигла серьезная проблема. Владельцам придется их менять?

Олег

Карта


У российских банков, ранее выдававших клиентам карты Visa и MasterCard, вскоре возникнут трудности с ними. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, речь идет о сертификатах безопасности зарубежных Visa и MasterCard. Несмотря на уход компаний из страны в 2022-м, сертификаты всё еще продолжают действовать — во всех случаях они были закуплены еще до введения санкций и в обычное время без проблем продлеваются. Однако теперь продлить сертификацию не представляется возможным, при этом «на руках» у россиян остается еще очень много рабочих банковских карт зарубежных стандартов, в том числе с истекшим сроком действия.

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Когда сертификаты безопасности закончатся, банкам придется принять решение: допускать ли для совершения платежей карты без сертификата или вынудить клиентов менять их на карты «МИР». А пока решение не будет принято, у держателей карт Visa и MasterCard могут возникнуть проблемы при совершении «отложенных» платежей в транспорте и в офлайн-терминалах. Первый компромисс ранее уже имел место, когда банки продолжили принимать карты с истекшим сроком действия к оплате; в теории сейчас тоже можно отменить условие по проверке актуальности сертификата при оплате. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

+10
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Вам бы заголовки поменять. Может и просмотра появятся
Сегодня в 09:07
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