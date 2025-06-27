Российские грузоперевозчики смогут снизить топливные расходы с помощью новой программы «Авито» и Benzuber





Согласно данным исследования «Авито Услуг», почти половина (47%) исполнителей в бизнес-сегменте транспортных услуг на платформе — это предприниматели, самостоятельно выполняющие заказы. В 60% случаев средний размер автопарка не превышает трех транспортных средств, при этом каждый третий располагает лишь одной машиной. Более половины (56%) сообщили, что численность их команды составляет не более пяти человек. Эти данные подтверждают, что в бизнес-сегменте преобладают микропредприятия, для которых характерна высокая чувствительность к колебаниям цен на топливо и росту операционных расходов. Согласно данным исследования «Авито Услуг», почти половина (47%) исполнителей в бизнес-сегменте транспортных услуг на платформе — это предприниматели, самостоятельно выполняющие заказы. В 60% случаев средний размер автопарка не превышает трех транспортных средств, при этом каждый третий располагает лишь одной машиной. Более половины (56%) сообщили, что численность их команды составляет не более пяти человек. Эти данные подтверждают, что в бизнес-сегменте преобладают микропредприятия, для которых характерна высокая чувствительность к колебаниям цен на топливо и росту операционных расходов. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Мы видим, что предприниматели в сфере транспорта все чаще задумываются о том, как сократить издержки и упростить повседневную работу. Для нас важно помогать им в этом — давать доступ к понятным цифровым инструментам, которые действительно работают: помогают экономить бюджет и время, делают бизнес заметнее в онлайне. Поддержка малого и среднего бизнеса — одно из наших приоритетных направлений, и партнерство с сервисом „Benzuber для бизнеса“ — это шаг в сторону практичных и доступных решений, которые отвечают реальным задачам таких компаний», — комментирует Евгения Лазарева, руководитель бизнес-направления «Транспортные услуги» на «Авито Услугах».

«В рамках сотрудничества с „Авито Услугами“ мы стремимся предложить предпринимателям в сфере перевозок не просто бонусы, а практичные инструменты для повышения прозрачности и управляемости топливных расходов. Мы понимаем специфику транспортного бизнеса и ценим возможность поддержать тех, кто ежедневно сталкивается с высокими операционными затратами. Для нас важно, чтобы технологии работали на пользователя — просто, надежно и с ощутимой пользой», — комментирует Артём Скворцов, основатель BENZUBER и директор по инновациям ППР.

Топливо остается одной из самых крупных статей бюджета. 40% перевозчиков сообщили, что ежемесячно тратят на него от 21% до 30% своего дохода. При этом 63% оплачивают топливо из личных средств водителей, и почти в половине случаев такие расходы не компенсируются. Треть участников опроса призналась, что вовсе не ведет учет топливных затрат. Остальные используют для этого бумажные записи или неструктурированные заметки в телефоне.Более трети опрошенных работают в сфере грузоперевозок свыше 10 лет. Однако цифровые инструменты для управления топливом пока не получили широкого распространения. Только 22% респондентов используют специализированные карты, приложения или онлайн-сервисы, среди тех, кто не использует их, 39% знакомы с такими продуктами и проявляют к ним интерес — в первую очередь из-за удобства и потенциальной экономии.На этом фоне онлайн-платформа «Авито Услуги» и сервис «Benzuber для бизнеса» объявили о запуске совместной программы поддержки бизнеса в сфере транспортных услуг. Участники акции — индивидуальные предприниматели и юридические лица, размещающие объявления на платформе, — получают бонусы на топливо и продвижение своих услуг.