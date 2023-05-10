Российские карты Visa, MasterCard и «МИР» снова заработали за границей



Несколько иностранных сервисов начали принимать к оплате российские банковские карты. Об этом пишут «Известия».



Согласно источнику, некоторые иностранные сервисы, заинтересованные в туристах из РФ, налаживают возможность оплаты с карт российских банков. Сообщения об успешных транзакциях появляются на форумах путешественников, а также от самих представителей этих сервисов.



Например, китайский агрегатор Trip.com уже какое-то время успешно сотрудничает «с компанией из РФ» в вопросе приема платежей с российских карт. Отмечается, что оплатить бронь жилья уже можно картой любой платежной системы: Visa, MasterCard, «МИР» и UnionPay. Успешность платежа никак не зависит от конкретного отеля, транзакции обеспечивает сам сервис.



В числе других сервисов, которые начали работать с российскими банковскими картами, называются американский сайт Expedia и порта City.Travel из ОАЭ. Первый работает только с Visa и MasterCard, а второй — с любой российской картой. На сайтах можно забронировать жилье за границей, а также приобрести авиабилеты у зарубежных перевозчиков. При этом самые популярные Booking и AirBnb всё еще не позволяют россиянам рассчитаться картой отечественного банка.



Чтобы оплата на трех перечисленных выше сервисах работала, необходимо выставить валюту «рубль» и проверить, чтобы была открыта именно российская версия сайта. Транзакции в основном проходят через третью сторону: порталы открывают транзитные счета в дружественных России странах и проводят платежи через них.