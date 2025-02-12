Российские космонавты отправятся в полет на американском корабле Crew Dragon

Фото: NASA
Трансфер проводится в рамках договора между «Роскосмосом» и NASA.
На том же корабле, спустя несколько дней, команда Crew-9 отправится на Землю. Среди астронавтов NASA также числится космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов.
Отправка Кирилла Пескова и Александра Горбунова стала возможна по программе о перекрестных полетах «Роскосмоса» и NASA. Так российские космонавты могут попасть на МКС будучи на борту американского Crew Dragon, а астронавты NASA — на российском «Союз МС». Данное соглашение заключили в 2022 году.