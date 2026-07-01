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Российские магазины начали принимать наличные без кассиров

Александр

Фото Magnific

Торговая сеть «Перекрёсток» запустила оплату наличными деньгами на кассах самообслуживания. Технология проходит тестирование в супермаркете в московском торговом центре «Мегаполис». Покупатели могут самостоятельно оплачивать покупки как банковской картой, так и наличными без участия кассира. Оплата осуществляется через специальное устройство для приёма наличных, интегрированное с кассами самообслуживания.

При выборе оплаты наличными покупателю необходимо внести купюры и монеты. После этого система автоматически рассчитывает и выдаёт сдачу, а затем печатает чек. Вся процедура проходит без участия сотрудника магазина.

В настоящее время «Перекрёсток» подводит итоги пилотного этапа и рассматривает возможность дальнейшего масштабирования технологии. В перспективе сеть планирует устанавливать такие устройства ежегодно в 300 супермаркетах. Это позволит расширить возможности бесконтактной оплаты для покупателей, предпочитающих наличные расчёты.
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Комментарии (1)

+296
Gabriel
В смысле запустили?
Я конце прошлого года ещё платил налом без кассира, стоит купюроприемник , правда деньги не всегда заходят с первого раза, где-то на ТТК торговый центр.
13 минут назад
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