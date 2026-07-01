Российские магазины начали принимать наличные без кассиров

Торговая сеть «Перекрёсток» запустила оплату наличными деньгами на кассах самообслуживания. Технология проходит тестирование в супермаркете в московском торговом центре «Мегаполис». Покупатели могут самостоятельно оплачивать покупки как банковской картой, так и наличными без участия кассира. Оплата осуществляется через специальное устройство для приёма наличных, интегрированное с кассами самообслуживания.При выборе оплаты наличными покупателю необходимо внести купюры и монеты. После этого система автоматически рассчитывает и выдаёт сдачу, а затем печатает чек. Вся процедура проходит без участия сотрудника магазина.В настоящее время «Перекрёсток» подводит итоги пилотного этапа и рассматривает возможность дальнейшего масштабирования технологии. В перспективе сеть планирует устанавливать такие устройства ежегодно в 300 супермаркетах. Это позволит расширить возможности бесконтактной оплаты для покупателей, предпочитающих наличные расчёты.