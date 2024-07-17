Российские маркетплейсы готовятся взвинтить цены

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Проблемы связывают с обновлением таможенного кодекса. Об этом сообщает РБК.Как сообщает источник, скоро страны-члены Евразийского экономического союза (включает Россию, Белоруссию, Армению, Казахстан и Киргизию) внесут изменения в Таможенный кодекс. В результате усложниться оформление покупок из-за рубежа, что скажется на цене товаров.В основном это коснется электроники, поскольку упрощенная система ввоза на данный сегмент прекратит распространяться. Также будет более тщательно отслеживаться процесс таможенного декларирования, оплата пошлин и налогов.Сейчас на онлайн-площадках импортная продукция ввозится, как «товар для личного пользования». Однако после внесения поправок, это понятие будет применимо только если физлицо ввозит или вывозит товар через границу в багаже или получает по почте от другого физлица.Больше всего могут пострадать AliExpress, CDEK.Shopping, Ozon Global, Wildberries и «Почта России». Маркетплейсы прогнозируют подорожание товаров примерно на 15%.