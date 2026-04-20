Российские операторы связи придумали, как брать деньги за каждый проданный смартфон

Как пишут «Известия» , крупнейшие российские операторы связи обратились в Минцифры с предложением ввести плату за регистрацию мобильных устройств в единой базе уникальных идентификационных номеров (IMEI). Согласно инициативе, средства от этой процедуры предлагается направлять в фонд развития сетей связи и импортозамещения критической инфраструктуры. Необходимость получения дополнительных доходов операторы объясняют высокой закредитованностью, большой ключевой ставкой и потребностью в переходе на отечественные решения. Авторы инициативы также отмечают, что создание базы IMEI позволит сократить объёмы серого импорта смартфонов, что может ежегодно приносить бюджету до 30 миллиардов рублей налоговых поступлений.

Предполагается, что устройства, не внесённые в базу, не смогут работать в российских сотовых сетях. Сейчас окончательно не решено, кто именно будет платить за регистрацию — пользователи, импортёры или продавцы, но очевидно, что независимо от выбранной модели расходы в конечном итоге лягут на покупателей.Партнёр ComNews Research Леонид Коник считает, что для оператора регистрация IMEI не несёт дополнительных затрат — это всего лишь заполнение ещё одного поля в карточке абонента. По его словам, плату предполагается брать с импортёров, но они, очевидно, заложат её в стоимость устройств. Таким образом, фактически это превращается в акциз на гаджеты. Директор Института исследований интернета Карен Казарян также подтвердил, что вне зависимости от выбранной модели расходы будут зашиты в цену смартфона.Подобная практика уже действует в некоторых странах СНГ. В Узбекистане с августа 2025 года регистрация одного устройства обходится в 82,4 тысячи сумов (примерно 515 рублей). В Казахстане аналогичное требование ввели в марте 2025 года: первые два месяца услуга была бесплатной, а с мая за регистрацию взимается месячный расчётный показатель — в 2026 году это 4325 тенге (около 700 рублей). Опыт этих стран показывает, что расходы перекладываются на потребителей.Вопрос создания базы IMEI обсуждается в рамках второго пакета поправок по борьбе с кибермошенничеством, этот законопроект прошёл в Госдуме первое чтение. Замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко пояснял, что учёт IMEI позволит точно определять, какое устройство использует конкретную SIM-карту. Это, в свою очередь, поможет идентифицировать, не установлена ли SIM-карта в беспилотник, и, возможно, ослабит режим блокировок мобильного интернета в период атак БПЛА.Сенатор Артём Шейкин добавил, что в перспективе в базу IMEI могут попасть не только смартфоны, но и планшеты, ноутбуки и другие устройства. По его словам, зарегистрированные гаджеты можно будет при необходимости быстро отключить от связи, например, в случае кражи или использования для противоправной деятельности. Требование о привязке IMEI к абонентскому номеру может вступить в силу в 2027 году, а с 2028 года в сетях будут работать только зарегистрированные устройства.