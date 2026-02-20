Top.Mail.Ru

Российские пользователи Samsung Galaxy не получат одно из самых желанных нововведений в One UI 8.5

Александр


Компания Samsung представила улучшенную версию своего голосового помощника Bixby, который получил архитектуру на базе ИИ-технологий Perplexity. Анонс состоялся в рамках подготовки к выходу флагманской линейки смартфонов Galaxy S26, однако протестировать нового ассистента уже могут владельцы моделей Galaxy S25, установившие бета-версию оболочки One UI 8.5. Обновлённый помощник сочетает в себе функции поиска информации в интернете в реальном времени, аналогичные Google Gemini, и глубокий доступ к системным настройкам устройства.

Ключевой особенностью нового Bixby стало понимание контекстных запросов на естественном языке. Пользователям больше не требуется запоминать точные названия пунктов меню: например, по фразе «Я не хочу, чтобы телефон постоянно менял яркость экрана» ассистент самостоятельно отключит функцию автояркости. Помощник также способен анализировать текущее состояние устройства и предлагать решения — если владелец спросит, почему экран часто включается в кармане, Bixby порекомендует активировать защиту от случайных касаний. Интеграция с поисковым движком Perplexity позволяет ассистенту выдавать актуальную информацию из сети непосредственно в формате диалога, без необходимости открывать браузер или переключаться между приложениями. Ассистент будет полезен прежде всего пользователям, которые не знакомы с расположением настроек в меню One UI.

На начальном этапе обновлённый Bixby доступен только в шести странах: США, Великобритании, Германии, Польше, Индии и Южной Корее. Бета-версия One UI 8.5 для Galaxy S25 также распространяется лишь на этих рынках, и Россия в официальный список не входит. Российским пользователям, желающим опробовать новые функции, придётся либо ждать стабильного релиза, либо прибегать к неофициальным методам установки прошивки через инструменты вроде Odin.

Что касается языковой поддержки, Samsung пока не включила русский язык в число доступных для нового Bixby. Помимо шести языков стран первого запуска, ассистент будет работать на французском, португальском, испанском, японском и китайском — их поддержка появится по мере расширения географии выпуска апдейта на Европу, Азию и Латинскую Америку.

