Российские пользователи Samsung Galaxy не получат одно из самых желанных нововведений в One UI 8.5

Компания Samsung представила улучшенную версию своего голосового помощника Bixby, который получил архитектуру на базе ИИ-технологий Perplexity. Анонс состоялся в рамках подготовки к выходу флагманской линейки смартфонов Galaxy S26, однако протестировать нового ассистента уже могут владельцы моделей Galaxy S25, установившие бета-версию оболочки One UI 8.5. Обновлённый помощник сочетает в себе функции поиска информации в интернете в реальном времени, аналогичные Google Gemini, и глубокий доступ к системным настройкам устройства.
На начальном этапе обновлённый Bixby доступен только в шести странах: США, Великобритании, Германии, Польше, Индии и Южной Корее. Бета-версия One UI 8.5 для Galaxy S25 также распространяется лишь на этих рынках, и Россия в официальный список не входит. Российским пользователям, желающим опробовать новые функции, придётся либо ждать стабильного релиза, либо прибегать к неофициальным методам установки прошивки через инструменты вроде Odin.
Что касается языковой поддержки, Samsung пока не включила русский язык в число доступных для нового Bixby. Помимо шести языков стран первого запуска, ассистент будет работать на французском, португальском, испанском, японском и китайском — их поддержка появится по мере расширения географии выпуска апдейта на Европу, Азию и Латинскую Америку.