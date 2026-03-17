Российские пользователи стали в два раза чаще выбирать вход на сайты по лицу и отпечатку пальца

По данным «ВКонтакте», за последний год вдвое выросла аудитория пользователей, которые входят на сайты и в сервисы по скану лица или отпечатку пальца. Рост фиксируется в сервисе авторизации VK ID, который используют 133 млн человек в месяц. Через него можно войти на 50 тысяч сайтов и приложений, включая сервисы VK.

«Мы развиваем беспарольные способы авторизации, чтобы вход в сервисы был быстрым и удобным для пользователей, а бизнес получал более высокий процент успешных авторизаций за счёт снижения порога входа», — отметил директор бизнес-юнита по экосистемным сервисам VK Иван Смирнов.

VK ID поддерживает несколько беспарольных способов авторизации: вход по QR-коду, одноразовому коду, скану лица и отпечатку пальца. Эти методы упрощают вход, помогают защитить аккаунт и снижают количество ошибок при авторизации — пользователям не нужно запоминать и вводить пароли. Вход по лицу и отпечатку пальца работает на основе закрытых криптографических ключей passkeys, которые хранятся на устройстве пользователя, что повышает безопасность. За год аудитория беспарольных сценариев выросла на 16% и достигла 58 млн пользователей.