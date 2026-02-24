Российские спецслужбы раскрыли всю суть претензий к Telegram и Павлу Дурову

Фото freepik
В «Российской газете» и «Московском комсомольце» вышли публикации, в которых резко критикуется подход Telegram к работе в России. Статьи написаны по материалам ФСБ, и в них раскрывается, какие недовольства у российских спецслужб накопились к этому мессенджеру и его основателю Павлу Дурову.
Ведомства фиксируют систематическое игнорирование запросов со стороны администрации мессенджера. Как заявил глава Минцифры Максут Шадаев, Telegram проигнорировал около 150 тысяч требований Роскомнадзора об удалении противоправного контента, включая детскую порнографию и материалы с наркотиками. Кроме того, существуют опасения, что иностранные спецслужбы имеют доступ к переписке российских пользователей. Отмечается, что пункт политики конфиденциальности позволяет раскрывать IP-адреса и номера телефонов по запросу иностранных государств.
С прошлого года в отношении Telegram в РФ постепенно вводятся меры воздействия. В августе 2025 года были ограничены голосовые вызовы в Telegram, что, по данным МВД, привело к снижению числа киберпреступлений. С 10 февраля 2026 года Роскомнадзор усилил меры, увеличив деградацию трафика Telegram на всей территории страны, что сделало затруднительным обмен большими файлами (видео, фотографиями, голосовыми сообщениями). Павел Дуров, в свою очередь, выступил с заявлением, в котором сравнил действия России с политикой Ирана восьмилетней давности. Он заявил, что власти пытаются заставить граждан перейти на подконтрольное государству приложение, и подчеркнул приверженность Telegram принципам свободы слова и приватности.
В настоящее время действия Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («содействие террористической деятельности»). В Кремле подтвердили, что правоохранительные органы принимают меры, которые считают целесообразными в данной ситуации. При этом отмечается, что вопрос о полной блокировке мессенджера на данный момент не решается, но решение о постепенном замедлении остаётся в силе.