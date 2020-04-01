Мировой судья города Невьянска Свердловской области рассмотрела судебное дело с использованием видеозвонка в мессенджере WhatsApp. Об этом рассказал ТАСС глава правозащитной организации «Агора» Павел Чижов.
Судья приостановила на полтора месяца деятельность кафе, которое продолжало работать во время карантина.
Это не первый случай, когда судьи рассматривают дело удалённо. Так, в конце марта Вахитовский районный суд Казани оштрафовал местных активистов за участие в митингах, вынес решение по видеосвязи в Skype.
По состоянию на 1 апреля в Москве, Московской области и ещё 70 регионах России введён режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса COVID-19. Гражданам разрешается выходить из дома только для того, чтобы добраться на работу (если им не предоставлены «нерабочие дни»), выгулять домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома, сходить в ближайший магазин или аптеку, а также посетить больницу, если им требуется неотложная помощь.
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