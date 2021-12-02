

Российские суды планируют завести свой собственный YouTube-канал с тематическим контентом. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на заявление председателя Совета судей РФ.



Согласно источнику, предложение «пилить контент» от судебной системы прозвучало на заседании Совета судей РФ, которое прошло в режиме видео-конференц-связи. Его озвучил председатель Совета Виктор Момотов.



«Назрела необходимость от координации пресс-служб и работы различных площадок перейти к единому медиаресурсу, способному полноценно освещать деятельность судебной системы для создания позитивного имиджа и повышения доверия граждан к правосудию», — говорит он.





Председатель Совета судей РФ упомянул, что в настоящее время коллегия разрабатывает список возможных тематик для видеороликов. Среди возможного «судейского» контента могут быть видео информационно-образовательного характера на тему защиты прав и свобод граждан, новостные рубрики с актуальными событиями из судебной системы, а также трансляции из зала суда.



В заключение Момотов упомянул, что на пресс-службах судов лежит задача не только подавать информацию об их деятельности, но и формировать положительный имидж всей судебной системы в стране.



Ранее мы рассказали, что в России Виктор сообщил, что популярность YouTube год от года только растет и уже активно конкурирует с телевидением, а значит эта площадка отлично подходит для популяризации деятельности российских судов. Кроме того, если сравнить затраты, то вести и содержать YouTube-канал гораздо дешевле, чем отдельный телеканал.Председатель Совета судей РФ упомянул, что в настоящее время коллегия разрабатывает список возможных тематик для видеороликов. Среди возможного «судейского» контента могут быть видео информационно-образовательного характера на тему защиты прав и свобод граждан, новостные рубрики с актуальными событиями из судебной системы, а также трансляции из зала суда.В заключение Момотов упомянул, что на пресс-службах судов лежит задача не только подавать информацию об их деятельности, но и формировать положительный имидж всей судебной системы в стране.Ранее мы рассказали, что в России разрешили начать широкомасштабное тестирование сетей 5G . Кроме того, вступил в силу закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам — их список недавно изменился.





