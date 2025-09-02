Александр Смирнов, «Авито»: «Российские технологические платформы опережают регулирование в вопросах защиты пользователей»

«Безопасность пользователей — наш абсолютный приоритет, потому что это оказывает прямое влияние на доверие, а значит и на посещаемость ресурса. Более 70 млн россиян ежемесячно пользуются нашей платформой, а значит мы обязаны обеспечить им комфортный и безопасный опыт. В 2018 году мы скрыли из публичного доступа номера наших пользователей, заменив их на временные. В том же году был запущен сервиса безопасной сделки „Авито Доставка“, который гарантирует защиту денег как для продавцов, так и для покупателей. В 2022 году мы открыли возможность пройти верификацию всем пользователям через Госуслуги. Сотни алгоритмов машинного обучения анализируют поведение пользователей платформы, чтобы предупредить противоправные действия. При этом, законодательные требования такого рода стали появляться только в последние годы».

Управляющий директор по юридическим вопросам «Авито» Александр Смирнов выступил в рамках сессии «Право платформ: архитектура, риски и регулирование цифровых экосистем» на «Юридическом бизнес-форуме», который сегодня проходит в Москве. По его мнению, российские крупные технологические платформы, в том числе «Авито», внедряют инструменты защиты пользователей значительно раньше, чем такие требования появляются в законодательстве.Топ-менеджер «Авито» отметил, что такой подход стал возможен благодаря тесному сотрудничеству разных команд: юристов, разработчиков, пиарщиков. «Мы не просто следуем трендам, а благодаря глубокому анализу и экспертизе формируем их», — заявил Александр Смирнов.