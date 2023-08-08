Российские ученые научили смартфон определять спелость арбузов по Wi-Fi

Олег

Арбуз


Ученые из МФТИ разработали инновационное мобильное приложения для определения качества фруктов. Об этом пишет сам институт.

Согласно источнику, приложение основано на интерпретации уровня Wi-Fi-сигнала, пропущенного через фрукт — таким образом можно получить данные об их спелости и качестве без надрезов. Пользоваться утилитой можно будет на смартфонах, а также будет выпущена стационарная версия для супермаркетов.

Программа направляет сквозь плоды сигнал Wi-Fi, который своеобразно изменяется, проходя через материал различной плотности и состояния. Полученный сигнал расшифровывается по заданным алгоритмам и интерпретируется в понятный для пользователя язык.

«Можно выделить физические и химические критерии спелости. Например, при созревании фруктов увеличивается содержание сахара в них. Это изменяет диэлектрические свойства внутренней среды плода. Эти свойства влияют на уровень Wi-Fi-сигнала, пропущенного через продукт. По сути, антенна — это компактный анализатор. Для его полноценной работы необходимо было написать программное обеспечение, что и было выполнено», — автор разработки, сотрудник МФТИ Дмитрий Филонов. 

Ученые отмечают, что метод неинвазивный — то есть, вам не требуется погружать датчик внутрь плода или надрезать его. На начальном этапе используются два смартфона: один подает сигнал, а другой принимает его после прохождения через фрукт. В перспективе можно будет обойтись одним устройством. 

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Источник:
МФТИ
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