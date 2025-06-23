Российские ученые нашли дешевую замену графиту в аккумуляторах





Открытие позволит снизить себестоимость производства аккумуляторов, а также сделает их надежнее и долговечнее. Открытие позволит снизить себестоимость производства аккумуляторов, а также сделает их надежнее и долговечнее. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Емкость всех изученных кристаллов полиароматических углеводородов с металлами значительно превосходит стандартные значения для графита. Например, емкость с литием, натрием, калием и рубидием в 1,2-1,3 раза выше аналогичного показателя для графита. А при добавлении магния и кальция эта величина достигает еще больших значений — порядка 2,3-2,6 раза», — пояснил профессор «Сколтеха» Александр Квашнин.

«Последние несколько лет ученые активно смотрят в сторону создания анодов из органических материалов, таких как полиароматические углеводороды. Они дешевле и даже более емкие, чем графит. В нашей новой работе мы взяли четыре полиароматических углеводорода — нафталин, антрацен, тетрацен и пентацен — и встроили в пустоты между их молекулами различные атомы — литий, натрий, кальций, магний, рубидий и калий», — добавил старший научный сотрудник «Сколтеха» Илья Чепкасов.

Ученые «Сколтеха» установили, что электроды на базе полиароматических углеводородов, в которых содержатся атомы нескольких металлов, превосходят по некоторым важным характеристикам классические электроды из графита, применяемого при производстве аккумуляторных батарей.Сегодня аноды чаще всего производятся из графита. Однако главным минусом материала остается ограниченная емкость. Помимо прочего, для изготовления графита исходный материал необходимо нагревать до 3000°С, что осложняет процесс создания и влияет на его стоимость.Согласно исследованиям, добавление этих материалов в структуру полиароматических углеводородов улучшает характеристики анодов, включая удельную емкость. По мнению ученых, лучшими свойствами обладали соединения из тетрацена, пентацена, кальция, лития и натрия.В «Сколтехе» надеются, что в обозримом будущем данные исследования помогут создать более надежную и долговечную замену для графитовых анодов, а также снизить стоимость их производства.