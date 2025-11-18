Российские власти не видят проблем в отключении мобильного интернета

Фото freepik
В Кремле заявили, что решения об отключении мобильного интернета в российских регионах принимаются на основе мнения силовых ведомств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Песков назвал совершенно беспочвенной дискуссию вокруг блокировок SIM-карт. По его словам, система отлажена и работает безупречно, мера не доставляет дискомфорта гражданам, а безопасность стоит во главе угла. Его заявления свидетельствуют о том, что практика отключений интернета будет продолжаться, критика таких мер не учитывается, исключительный приоритет отдается рекомендациям силового блока.