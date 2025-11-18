Top.Mail.Ru

Российские власти не видят проблем в отключении мобильного интернета

Александр

В Кремле заявили, что решения об отключении мобильного интернета в российских регионах принимаются на основе мнения силовых ведомств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На брифинге для журналистов Песков подчеркнул, что оценку эффективности таких мер должны давать специалисты, решения принимаются силовыми ведомствами, отвечающими за безопасность, а принятые меры считаются абсолютно оправданными и необходимыми. Заявление Пескова прозвучало на фоне атак беспилотников на российские регионы, введения режима «охлаждения» для SIM-карт вернувшихся из-за рубежа граждан и массовых жалоб пользователей на проблемы со связью.

Ранее Песков назвал совершенно беспочвенной дискуссию вокруг блокировок SIM-карт. По его словам, система отлажена и работает безупречно, мера не доставляет дискомфорта гражданам, а безопасность стоит во главе угла. Его заявления свидетельствуют о том, что практика отключений интернета будет продолжаться, критика таких мер не учитывается, исключительный приоритет отдается рекомендациям силового блока.
Рекомендации

Комментарии

kardigan
+4265
kardigan
Остаётся хотя бы тарифы пересмотреть-решают силовики, а плачу я… Где деньги Даш
Сегодня в 16:49
#
+329
просто дед
Ну он сказал и что отключение проводного тож никому не мешает.
«Да он их и нафиг не нужон этот интернет»
2 часа назад в 17:39
#